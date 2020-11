V Sabinovskom okrese sa čísla po poslednom testovaní zlepšili

Na uhradenie nákladov čakajú.

26. nov 2020 o 12:09 Michal Frank

OKRES SABINOV. V okrese Sabinov sa podľa zverejnených čísel z posledného testovania situácia s pozitívnymi prípadmi na ochorenie Covid-19 zlepšila.

Najviac pozitívnych v Jarovniciach

Najviac pozitívnych prípadov v okrese bolo pri ostatnom, dobrovoľnom plošnom testovaní v Jarovniciach.

V obci s najväčšou rómskou osadou na Slovensku otestovali spolu 1 737 obyvateľov, väčšina z nich bola domácich a percento pozitivity sa blížilo k číslu tri.

V predchádzajúcich kolách bolo percento pozitívnych v Jarovniciach síce nižšie, ale otestovaných bolo podstatne viac ľudí.

V prvom prípade objavili 62 pozitívne testovaných osôb, v druhom kole ich bolo 51, a teraz 48 plus štyria cezpoľní.

Jarovnice uzatvárajú štvrtú desiatku testovaných obcí na východe s najvyšším podielom pozitívnych testov.

V červenej zóne nad jedno percento boli pri poslednom testovaní aj obce Bajerovce a Ďačov.

Pri prvom testovaní bolo v týchto obciach 3,17, resp. 4,84 percenta pozitívne testovaných.

Zlepšené čísla

V Šarišských Sokolovciach bolo nula domácich pozitívnych, ale spolu s cezpoľnými sa percento pozitivity vyšplhalo na 1,37.

Veľmi podobná situácia bola v samotnom okresnom meste. V Sabinove zistili 1,36 percenta pozitívnych prípadov z 1 695 testovaných. Medzi obyvateľmi mesta však percento pozitívne testovaných kleslo, nedosiahlo ani tri desatiny percenta.

V zelenej zóne sú po poslednom testovaní aj obce Ražňany a Jakubovany. A nulu vykázali Červená Voda, Hanigovce, Jakubova Voľa, Kamenica, Nižný Slavkov, Ratvaj a Renčišov.

Sabinov očakáva preplatenie nákladov

V poslednom čase rezonuje otázka preplatenia tzv. covid nákladov za prvú vlnu i za jednotlivé testovania.

Mesto Sabinov očakáva, že v najbližšom čase sa mu objavia prostriedky na účte.

„Zatiaľ sme nedostali žiadne peniaze, ale je schválená refundácia nákladov za 1. vlnu pandémie v sume 12 429,49 eura. Tieto finančné prostriedky by mali byť zaslané mestu do 4. decembra,“ povedal pre Korzár hovorca Juraj Vrábel.

Ďalšie náklady vznikli mestu pri troch kolách testovania. Podľa informácií z radnice presiahli sumu 22-tisíc eur. Náklady za prvé dve kolá už odovzdali na verifikáciu okresnému úradu.

Či bude ďalšie celoplošné testovanie, to je ešte otázne. Ak by bolo, mesto Sabinov poskytne pri ďalšom testovaní potrebnú súčinnosť. Zároveň však očakáva, že sa aj štát takto postaví k refundácii nákladov.

„Nesúhlasíme s tým, aby sa paušalizovali náklady na hlavu občana, pretože nie všade je rovnaká účasť, nie všade sú rovnaké podmienky, niekto si potrebuje prenajať priestory, objednať stany a podobne. Bolo by dobré, keby boli dopredu jasné pravidlá, čo sú oprávnené výdavky a čo nie. Tak, aby potom samosprávy neboli prekvapené, že im budú náklady zoškrtané, aj keď treba dodať, že vo vzťahu k nákladom mesta Sabinov takýto postup nebol uplatňovaný,“ uviedol Vrábel a dodal, že by privítali možnosť, ak by boli tieto testovania platené formou predfinancovania.

V Lipanoch nejde o veľkú sumu

V Lipanoch, v druhom meste Sabinovského okresu, sa tretie kolo testovania nekonalo. S výdavkami za tie predošlé problém nemajú, nešlo o závažnú sumu.

„Peniaze za testovanie sme ešte nedostali. V našom prípade ide o sumu zaokrúhlene šesťtisíc eur. Je to približne jedno euro na obyvateľa za obidve kolá testovania. Pravdupovediac, samotná suma nie je vysoká, ale blíži sa koniec roka a mali by sme mať jasno v príjmoch a výdavkoch,“ uviedol pre Korzár primátor Lipian Vladimír Jánošík (Hlas-SD).

Za väčší problém než neuhradenú sumu považuje „nespoluprácu“ so štátom pri prvom a druhom kole testovania.