Prešovská župa chce deti v školách čím skôr. Je za semafor

Niekde už mali pripravené aj odberné tímy.

2. dec 2020 o 15:56 (aktualizované 2. dec 2020 o 16:16) Michal Ivan

PREŠOV. Návrat detí do škôl sa opäť odložil. Riaditelia dvoch prešovských škôl odsúvanie návratu kritizujú.

Jeden z nich mal už predbežne pripravené aj odberové tímy.

Nie všetci rodičia však odsunutie návratu detí do škôl kritizujú.

Časť z nich je aj za neskorší návrat, ak to pomôže zlepšiť pandemickú situáciu.

Prešovský kraj by chcel vrátiť školský semafor

Prešovský samosprávny kraj (PSK) ako zriaďovateľ stredných škôl sa vyjadril, že bude postupovať v zmysle schválených a realizovateľných pokynov ministerstiev a štátnych orgánov.

„PSK zastáva názor, že najideálnejšie by bolo vrátiť sa k školskému semaforu. V čase, keď sa zavreli v októbri stredné školy v PSK, bolo na týchto školách pozitívne testovaných 0,18 % všetkých učiteľov a 0,27 % všetkých žiakov, čo bolo veľmi nízke číslo,“ vysvetľuje Lea Heilová z komunikačného odboru PSK.

Na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je vyše 23-tisíc žiakov a viac ako 3 800 zamestnancov škôl.

„Teda infikovaných bolo menej ako 50 učiteľov a menej ako 100 žiakov,“ vysvetľuje PSK.

Podľa nich je potrebné vrátiť deti do škôl čo najskôr.

„Čím neskôr sa žiaci vrátia k bežnému vyučovaniu, tým to bude pre nich komplikovanejšie, či už ide o žiakov posledných ročníkov stredných škôl, ale aj o ďalších. U všetkých žiakov stredných odborných škôl sa stáva výrazným problémom nerealizovanie praktického vyučovania, ktoré v bežnom štandardnom režime tvorí v niektorých odboroch vyše 50 % samotného vyučovania,“ dodala župa.

Riaditelia: Online klasickú formu nikdy nenahradí

Za návrat detí do škôl je aj riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Prešove Marián Damankoš.

„Ja som s odkladom návratu detí do škôl nespokojný. Mal som pripravených ľudí, boli sme schopní dať otestovať celú školu. Úplne súhlasím s plánom ministra školstva,“ povedal Damankoš.

Gymnázium spojenej školy navštevuje 207 žiakov a základnú školu 280 žiakov.

Podľa riaditeľa by bolo postačujúce pretestovať 70 percent detí spolu s jedným z rodičov, ako to navrhoval minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

Na škole bol už urobený aj prieskum.

„Viac ako 80 percent rodičov bolo ochotných sa dať otestovať a dokonca sa mi hlásili zdravotníci, ktorí sú rodičmi našich detí, že sú ochotní testovať. Ja by som vedel postaviť tri odberové tímy,“ vysvetľuje.

Všetko mali takmer vybavené, avšak čakali na výsledné rozhodnutie.

Damankoš hovorí, že u nich na škole prebieha online výučba všetkých predmetov, avšak poukazuje na to, že deti prichádzajú najmä o sociálny kontakt.

Problematický je aj individuálny prístup pedagógov k žiakom.

„Žiaci, ktorí majú slabšie vzdelávacie výsledky a sú menej študijné typy, tak tí majú veľký problém,“ vysvetľuje s tým, že kvalita vzdelávania sa online formou nedá úplne nahradiť.

Všetky predmety, vrátane telesnej výchovy, vyučuje aj Súkromná spojená škola na Solivarskej ulici v Prešove, ktorú navštevujú žiaci základnej školy a bilingválneho gymnázia.

„Sme na to technicky uspôsobení, ideme presne podľa rozvrhu a nič nevynechávame. Vyučovanie prebieha, ale tá forma naživo priamo v škole je nenahraditeľná. Ja podporujem čo najskorší návrat detí do školy s tým, že sme ministrovi nápomocní a ochotní urobiť čokoľvek, čo bude nevyhnutné na to, aby sme za tejto situácie mohli do školy ísť,“ vysvetlil riaditeľ Martin Ďurišin s tým, že sú ochotní splniť všetky podmienky, ktoré ministrovi zadá ústredný krízový štáb.

Ohlasy od rodičov k rôznym formám testovania, o ktorých sa hovorí, riaditeľ nemá.

„Mňa zaujíma to, čo je reálne na papieri, alebo keď nás minister osloví,“ vysvetlil.

Žiaci prvého stupňa sa na škole vyučujú klasickou formou a podľa riaditeľa si ich učitelia nevedia predstaviť, že by ich vyučovali online.

Starší žiaci prichádzajú najmä o sociálny kontakt.

„Je to iné, rozprávať do kamery a byť naživo v škole, kde je aj výchovné pôsobenie trochu iné,“ dodáva.

Vyučovanie z domu niektorým vyhovuje

Za opatrný návrat do škôl je však napríklad pani Andrea, ktorá je matkou troch detí.

Najstaršia dcéra navštevuje bilingválne gymnázium, prostredný syn druhý stupeň základnej školy a najmladší syn má 9 rokov, chodí na prvý stupeň.

Ten však aktuálne nepocítil žiadne zmeny, keďže má individuálny plán vzdelávania a vyučovanie doma praktizoval aj pred pandémiou.

Starší súrodenci si však podľa Andrey dokonca vyučovanie online formou pochvaľujú.

„Sme častejšie spolu a vieme si zariadiť aj program. Moje deti sú rady doma, zažívajú väčší pokoj. Nemajú ráno stres, že musia utekať do školy. Učitelia v škole vyvíjajú väčší tlak na to, že im niečo chýba,“ povedala nám.

Podľa nej sa dajú dobré výsledky dosiahnuť aj dištančnou formou vzdelávania a v aktuálnej situácii je to bezpečnejšie.

Poukazuje i na to, že v škole by museli sedieť v rúškach.

Priznala, že deti majú menší sociálny kontakt a kamaráti im chýbajú, no na druhej strane hovorí, že aj tak sa kvôli zdraviu snažia obmedzovať kontakty, aby sa nákaza nešírila.

Problém u nich v domácnosti bol s technikou, keďže pre tri deti bol dostupný len jeden počítač, ktorý je už trochu zastaraný.

„Náročné vyučovanie bolo najmä pri prvej vlne, lebo na to nebol nikto pripravený a učitelia mali vysoké nároky. V druhej vlne je to už lepšie. Ďakujem Pánu Bohu, že nám známi darovali telefóny, takže sme si to vedeli aspoň takto technicky zabezpečiť. Niektoré úlohy, ktoré boli posielané na edupage, sa však nedali otvoriť na telefóne,“ opísala problémy.

Pri druhej vlne sa už nároky učiteľov zmiernili a dokonca vidí na deťoch, že nová situácia ich učí aj väčšej samostatnosti.

V posúvaní termínu návratu detí do škôl nevidí problém, podľa nej treba pozerať aj na vývoj pandemickej situácie.

„Ak by sa mal vírus rozšíriť ešte viac, tak radšej nech sa deti učia z domu. V školstve je už dobre prepracovaný systém. Ak by to, že žiaci do ôsmeho januára nenastúpia do škôl, malo pomôcť úbytku pandémie, tak s tým plne súhlasím,“ zdôraznila.

Jedno pretestovanie sa podľa nej dá zvládnuť, no opakované výtery z nosa sú podľa nej pre deti dosť nepríjemné.

Sama je zdravotníčkou, absolvovala už spolu desať testovaní a nechce, aby to museli takto absolvovať deti.

Opakované testovanie si vie predstaviť jedine formou tzv. kloktania.

Andrea hovorí, že zdravie je prednejšie a nižšiu kvalitu vzdelávania u nich doma nepociťujú.

Podľa nej by však štát mohol viac pomôcť rodinám pri zabezpečení techniky.

Matovič prekvapil Premiér Igor Matovič (OĽaNO)preberá pilotné testovanie žiakov na ochorenie Covid-19 do vlastných rúk. Vyhlásil to v stredu. Tvrdí, že už nechce počúvať výhovorky zo strany ministerstva školstva, keďže vidí ochotu niektorých riaditeľov škôl, starostov i primátorov zapojiť sa do testovania. Avizuje, že v pondelok 7. 12. by sa niektoré školy na Slovensku mohli otvoriť. Priznal, že jedna zo škôl, ktorá sa do pilotného testovania zapojí, bude aj súkromná škola, kde chodia jeho dcéry. (tasr)