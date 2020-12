Prešovčanka Ingrid: Pri pohľade na miesto bytovky mi stále naskakuje husia koža

Hlavné je, že žijeme, hovorí rok od výbuchu na Mukačevskej 7.

4. dec 2020 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Hoci od výbuchu bytovky v Prešove prešiel už rok, stále má husiu kožu, keď ide okolo.

Medzi desiatkami ľudí, ktorí prišli 6. decembra 2019 o strechu nad hlavou, bola aj Ingrid Brejová.

V bytovom dome na Mukačevskej 7 na prešovskom Sídlisku III žila v jednej domácnosti s mamou, tromi deťmi a psom.

Po výbuchu boli nútení presťahovať sa.

Najprv ich prichýlili na internáte, potom v podnájme, dnes už sú vo svojom.

Sídlisko nezmenili

Na Sídlisku III ostali, ale zmenili lokalitu.

„Posunuli sme sa o dve zastávky. Nie sme v tej lokalite, kde nám to pripomína tú tragédiu. Našťastie okolo nechodím dennodenne,“ hovorí pre Korzár Prešovčanka Ingrid Brejová.

„Už máme vlastné bývanie vďaka ľuďom, ktorí sa vyzbierali na transparentný účet. Toto je super. Fakt by som chcela opäť poďakovať všetkým, ktorí sa do toho zapojili. Inak by sme doteraz chodili po podnájmoch, neviem si predstaviť, ako by sme žili. Zostali sme na trojke, čo je fajn.“

Úžasná vlna spolupatričnosti

Spomienky na tragickú udalosť, pri ktorej prišlo o život jej osem susedov a všetci obyvatelia o celý svoj majetok, má Ingrid dodnes v živej pamäti.

Komunikáciu s novinármi berie ako poďakovanie za to, že vďaka silnej medializácii sa zdvihla obrovská vlna solidarity.

„Bolo to úžasné. Tiež som bola rozhodnutá, že už nebudem dávať rozhovory, lebo je to jatrenie tých rán. Nechcela som sa k tomu vracať. Ale potom mi to prišlo také, že tí ľudia si fakt zaslúžia aspoň to poďakovanie. Nebyť ich, tak tu ozaj nie sme,“ vyjadruje svoju vďačnosť.

Na Mukačevskú 7 už nikdy

Pri pohľade na miesto, kde jej bytovka stála, má ešte stále nepríjemné pocity.