Dekádu skiareál Lysá chátral, precitnúť má v čase pandémie

Stredisko na Čergove sa vždy spoliehalo na sneženie, teraz mu pomôže technika.

4. dec 2020 o 0:00 Lenka Haniková

LYSÁ. Počas pandémie je lyžiarska sezóna neistá, nikto úplne nevie, ako bude nakoniec vyzerať.

V tomto čase sa chystá po približne desiatich rokoch „vstať z popola“ lyžiarske stredisko Lysá na Čergove.

Za obnovou skicentra stojí firma SportXLysá so sídlom v Prešove.

Jeho doterajšia prevádzka závisela len od prírodného snehu, ktorý určoval otvorenie a dĺžku lyžiarskych sezón na Lysej.

Závislosti od prírody by mal byť koniec, stredisko sa tento rok dočká technického zasnežovania.

Jedenásť snehových diel

SportXLysá má podľa Finstatu troch konateľov – Stanislava Lešša, Slavomíra Leška a Kamila Kozmu, ktorí majú skúsenosti s podnikaním väčšinou v technickom odvetví.

Na otázku, za koľko známy skiareál kúpili, Kozma, ktorého sme oslovili, nepovedal.

Išlo podľa neho len o zlomok zo sumy, ktorú už do areálu investovali.

Aké to boli náklady, tiež nekonkretizoval.

„Dva vleky skončili v šrote, z lanovky ostali len stĺpy. V rámci celého projektu je suma, ktorú sme zaplatili za staré stredisko, zanedbateľná a návratnosť môžeme čakať až o niekoľko rokov.“

Stavebné povolenie dostali v decembri minulého roka, v tom čase uzatvorili zmluvy na technické zasnežovanie.

Povolenie na zasnežovanie bol podľa Kozmu jediný dôvod, prečo sa do obnovy pustili: „Inak by sme do toho nešli.“

Sezónu by chceli spustiť 20. decembra. Technický sneh by malo zabezpečovať jedenásť diel.

Vodu budú ťahať z potoka Ľutinka privádzačom dlhým 2,3 kilometra.

Jedna skrátená zjazdovka

Tento rok budú v prevádzke tri vleky. Fungovať má 1100-metrový vlek, 500-metrová poma a detský 300-metrový vlek. Spustiť chcú aj približovací vlek, podľa Kozmu najmä kvôli komfortu lyžiarov.