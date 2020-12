Po Zsuzsovej skončil v prešovskej väznici aj Gašpar

Súd reaguje, že on taký pokyn nevydal.

4. dec 2020 o 0:00 Peter Jabrik

PREŠOV. Ďalším mimoriadne exponovaným obyvateľom prešovskej väznice sa stal popri Alene Zsuzsovej aj bývalý policajný prezident Tibor Gašpar.

A to napriek tomu, že ešte počas rozhodovania o jeho väzbe začiatkom novembra nesúhlasil sudca pre prípravné konanie Rastislav Stieranka zo Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), aby bol prevezený z Bratislavy do väzby v Prešove.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) vtedy požadoval, aby boli obvinení prominentní policajní funkcionári z kauzy Očistec rozmiestnení do rôznych väzníc po celom Slovensku.

Dôvod: Nehospodárne

Ako v tom čase informovala TV Joj, okrem Gašpara chcel mať prokurátor v Prešove i exriaditeľa finančnej spravodajskej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Vojtecha Zetochu.

A napríklad do susedných Košíc zas navrhoval umiestniť bývalého šéfa protikorupčnej jednotky NAKA Roberta Krajmera.

Sudca Stieranka na tieto presuny nevidel pri novembrovom rozhodovaní o väzbe dôvod. Bolo by to podľa neho nehospodárne.

Sťažovalo by to aj výkon obhajoby, na ktorý majú obvinení právo, lebo by museli za nimi cestovať obhajcovia na opačný koniec republiky.

Pôvodne teda zostala väčšina obvinených vo väzbe v Bratislave, len Krajmera poslali do Žiliny a exšéf NAKA Peter Hraško putoval pre zlý zdravotný stav do nemocnice pre obvinené a odsúdené osoby v Trenčíne.

Kudjaková: Sudca takýto pokyn nevydal...

Zisťovali sme, prečo sa napokon Gašpar aj tak ocitol v Prešove.