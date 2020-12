Rok po výbuchu. Majorošovci veria, že sa na Mukačevskú 7 ešte vrátia

Tragédia odhalila aj silu priateľstva.

PREŠOV. V bytovke na Mukačevskej 7 na Sídlisku III v Prešove bývali pred výbuchom aj Marek a Silvia Majorošovci.

Obaja sú umelci. Marek je známy trubkár.

Šéfuje T.O.P. Big Bandu Prešov, učí, príležitostne spolupracuje s divadlom.

Silvia je speváčka v T.O.P. Big Bande, takisto vyučuje a angažuje sa v rôznych projektoch.

Pred rokom, keď prišli o všetko, pocítili vlnu solidarity.

Okrem ľudí, ktorí sa skladali na transparentný účet, pripravili herci Divadla Jonáša Záborského v Prešove, hudobníci, umelci a ich priatelia ešte v decembri svojmu kolegovi špeciálne prekvapenie.

Aj o ňom bude reč v rozprávaní o tom, ako sa majú Majorošovci v decembri 2020, rok po udalosti, ktorá navždy zmenila nielen ich život.

Spomienky vytesňujú, rozhovorom sa nevyhýbajú

„Chvalabohu, sme. Sme dvaja s manželkou, s jej mamou, takto nejako bojujeme. Sme na tom dobre, lebo pracujeme, máme priateľov, fungujeme, snažíme sa žiť normálny život. Vytesňujeme, čo sa dá. Veľmi málo sa o tom rozprávame,“ hovorí Marek Majoroš.

O tom, čo sa stalo pred rokom, keď vybuchla a zhorela bytovka, v ktorej žili, hovoriť nechce. Novinárom sa však nevyhýba.

„Môj pohľad je ten , že keď sa ozvú novinári, mám problém ich odmietnuť. Nie som ten typ. Sú na to jednoduché dôvody. Sme vďační ľuďom, ktorí prispievali na transparentný účet, lebo sa cítime teraz oveľa slobodnejšie a máme viac možností ako pokračovať v živote, aby to bolo pre nás čo najmenej citeľné. Za to sme do veľkej miery vďační aj novinárom. Zhodli sme sa, že nebyť novinárov a ich reportáží a článkov, tak by sa ľudia o tom až tak nedozvedeli,“ vraví Marek Majoroš.

„Aj teraz sa tie rany jatria, nechcem veľmi hovoriť o tom, ako to bolo, ale cítim vďaku a istú zodpovednosť voči všetkým, ktorí nám pomohli. Preto to neodmietam.“

Veria, že sa vrátia

Lokalitu, v ktorej bývali, majú Majorošovci dodnes radi. Aj preto sa posunuli iba o kúsok ďalej a veria, že sa raz ešte vrátia.

„Bývame v podnájme. Uvidíme, ako sa pre nás vyvinie situácia. Od počiatku myslíme na to, či by sa nepodarilo postaviť nanovo tento dom. Vyvíja sa to zatiaľ pomaly, za čo môže korona i iné okolnosti. Nie je to jednoduché, je tam veľa právnych i technických problémov. Tak uvidíme, čo sa stane,“ hovorí o tom, že ak to nebude dlho trvať, počkajú si. Nikam sa neponáhľajú. Ak to nevyjde, prispôsobia sa.