V Prešove je len minimálny záujem o testovanie žiakov zo strany rodičov

Mesto chce semafor.

4. dec 2020 o 10:31 Michal Ivan

PREŠOV. Mesto Prešov volá po vrátení sa detí do škôl a po zavedení školského semaforu.

Rodičia majú o testovanie podľa prieskumu len minimálny záujem.

Nevidia dôvod, aby museli zostávať doma

Mesto Prešov má v zriaďovateľskej pôsobnosti 12 základných škôl, v ktorých prebieha štandardný vyučovací proces prezenčnou formou pre žiakov prvého stupňa za dodržania všetkých hygienických opatrení.

„V praxi to vyzerá tak, že naše školy sú otvorené bez ohľadu na to, že žiaci druhého stupňa sa vzdelávajú na diaľku, a preto nevidíme dôvod na to, aby starší žiaci museli zostávať doma, kým mladší žiaci chodia do školy,“ informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.

Prešovské základné školy sú podľa radnice pripravené zabezpečiť vyučovací proces pre žiakov všetkých ročníkov už teraz „na základe princípu školského covid semaforu, bez nutnosti rozsiahleho testovania žiakov alebo ich rodičov“.

Mesto hovorí o tom, že čím viac sa bude odďaľovať návrat žiakov druhého stupňa do školských lavíc, tým ťažší pre nich bude prechod na bežný vyučovací režim, od ktorého si postupne odvykli.

„Online výučbu považujeme za dočasné núdzové riešenie, ktoré už trvá príliš dlho. Každý vyučovací deň v školských laviciach je pre deti nesmierne dôležitý a zbytočné odďaľovanie návratu žiakov do škôl nepovažujeme za šťastné riešenie,“ informuje Tomek.

Ak bude testovanie dobrovoľné, záujem bude minimálny

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) plánoval presadiť návrh, aby sa pretestovalo 70 percent žiakov, ten však neprešiel.

Podľa mesta by sa to dalo zrealizovať len za predpokladu, že by školy dostali dostatočný časový priestor na dôkladnú prípravu.

Rovnako požadujú aj zo strany štátu jasne stanovené pravidlá testovania.

Aj prešovská radnica hovorí, že v prípade dobrovoľného testovania by úspech závisel od záujmu zo strany rodičov.

„Riaditelia základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov sú pripravení zrealizovať testovanie detí, akonáhle dostanú jasné inštrukcie zo strany ministerstva školstva. Podľa prieskumu, ktorý si urobili naše základné školy, by však bol záujem zo strany rodičov v prípade nepovinného testovania minimálny. Zákonní zástupcovia detí by, naopak, uvítali prechod z dištančnej formy výučby v online prostredí na prezenčnú formu výučby v triedach, avšak bez podmienky testovania,“ dodáva radnica.