Výbuch v bytovke. Na mieste tragédie spomínali na osem obetí

PREŠOV. Symbolickou minútou ticha a rozozvučaním zvonov kostola Kráľovnej pokoja na Sídlisku III v Prešove si v nedeľu pripomenuli rok od tragického výbuchu bytovky na Mukačevskej ulici 7.

Pietna spomienka sa konala symbolicky o 12.12, teda presne v čase, keď 6. decembra 2019 došlo v bytovom dome k výbuchu plynu.

Súčasťou pietneho aktu na mieste tragédie, kde kedysi stála 12-poschodová bytovka, bolo aj odhalenie pamätnej tabule ôsmim obetiam tohto nešťastia.

Obete výbuchu si položením vencov a zapálením sviečok uctili ich príbuzní, obyvatelia Mukačevskej 7, ale aj členovia záchranných zložiek, pracovníci mesta Prešov a zástupcovia ministerstva vnútra.

Turčanová: Verím, že čas zahojí rany

Primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová (KDH) pri tejto príležitosti zdôraznila, že výbuch na Mukačevskej ulici sa zapísal do dejín ako jedna z najväčších tragédií Slovenska.

„Rok odvtedy je veľmi ťažký. Na jednej strane sme sa snažili pomôcť ľuďom. Na druhej teraz čelíme mnohým neprajníkom a ľuďom, ktorí podozrievajú a nevidia dobré úmysly v pomoci, ktorú sme viedli. Takže je to zložité. Ale pevne verím, že čas zahojí všetky rany,“ skonštatovala po pietnej spomienke Turčanová.

Vo svojom príhovore pripomenula, že rozsiahly požiar po výbuchu plynu si vyžiadal zásah stovky profesionálnych a dobrovoľných hasičov, mestských a štátnych policajtov, záchranárov i armády.

Ocenila, že ich zásahom sa im z horiaceho 12-poschodového paneláka podarilo zachrániť 39 ľudí.

„Aj pri obrovskej snahe všetkých záchranných zložiek si však výbuch vyžiadal osem obetí. Preto mi dovoľte ešte raz vyjadriť hlbokú sústrasť tým, ktorým horiaci panelák vzal ich najbližších,“ uviedla primátorka.

Bolesť spojila Slovákov, pripomenul Mikulec

Zároveň ocenila aj pomoc, ktorá sa obyvateľom bytového domu dostala od ľudí z celého Slovenska i zahraničia.

„V ten deň spojil svoje sily nielen celý záchranný systém a všetky zložky, ktoré tu zasahovali, ale spojilo sa aj mnoho ľudí na celom Slovensku v tom, aby prejavili akýmkoľvek spôsobom pomoc tým, ktorí sa ocitli vo veľmi ťažkej a niektorí aj neriešiteľnej situácii. Boli sme svedkami toho, že občania sa spojili, aby vedeli pomôcť obyvateľom Prešova a pomôcť tým, ktorí prišli o to najcennejšie,“ pripomenul minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO), ktorý na miesto tragédie takisto položil veniec a zapálil symbolickú sviečku.



V rámci pomoci prispelo do verejnej zbierky vyhlásenej mestom Prešov celkovo 77 322 darcov zo Slovenska i zahraničia.

Vyzbieraná čiastka dosiahla viac ako 5,1 milióna eur a celá bola prerozdelená medzi obyvateľov a vlastníkov bytov.

„Tým, že ľudia boli takí štedrí vo svojich zbierkach, tak všetci dostali dostatok prostriedkov na to, aby si vedeli zabezpečiť nové bývanie. Mnohí sa z obáv žiť znova v bytovom dome rozhodli kúpiť alebo dať si postaviť domčeky... Jedenásti vlastníci sa rozhodli, že na mieste už neexistujúceho paneláka sa predsa len pokúsia postaviť nový bytový dom a vrátiť sa sem,“ priblížila Turčanová s tým, že mesto, keďže ide o súkromnú stavbu, môže byť týmto ľuďom nápomocné iba pri vydávaní povolení a rozhodnutí.

Autorkou námetu tabule je jedna z obyvateliek bytovky

Na novom bytovom dome by mala byť osadená aj pamätná tabuľa, ktorú v nedeľu posvätil košický arcibiskup Bernard Bober.

Autorkou jej námetu je jedna z bývalých obyvateliek bytovky Ivana Pančáková.

Prešovská výtvarníčka si za ústredný motív vybrala brezu.

„Breza je náš symbol, pretože práve na Mukačevskej 7 rástla a od severu nás chránila. Aj ona však musela ísť v čase tragédie dole. Tak je to aj taká malá spomienka na ňu, no pre mňa bola aj veľmi lyrickým alebo poetickým vyjadrením smútku. Tie konáriky, ktoré padali dole, to je taká pietna spomienka a breza je veľmi vhodný motív,“ vysvetlila.

Ako dodala, do nového bytového domu na mieste tragédie sa sama už nevráti.

„Ja som výtvarník. U mňa sú emócie veľmi silné. Som síce pozitívne naladený človek, rada vidím všetkých susedov, rada ich vystískam, ale každý deň žiť v tomto prostredí, to by som asi nedala. Potrebujem začať odznova,“ uviedla.

