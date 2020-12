Prešovská univerzita upravila harmonogram akademického roka

Letný semester sa začne neskôr.

7. dec 2020 o 11:07 TASR

PREŠOV. Vzhľadom na súčasnú epidemickú situáciu pristúpilo vedenie Prešovskej univerzity (PU) v Prešove k úprave termínu výučbovej časti zimného semestra, a teda aj k aktualizácii Harmonogramu akademického roka 2020/21.

„Výučba v zimnom semestri sa predlžuje do 16. januára 2021, avšak tie študijné programy, ktoré prešli na dištančnú metódu výučby a mohli bez zmeny dosiahnuť stanovené vzdelávacie výstupy s využitím tejto metódy, ukončia výučbu podľa pôvodného harmonogramu, a to do 18. decembra 2020," informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková.

Vzhľadom na predĺženie výučbovej časti sa podľa jej slov predlžuje aj skúškové obdobie v zimnom semestri do 20. februára 2021.

Potrebná prax

Vychádzajúc z uvedených zmien dochádza aj k posunutiu začiatku letného semestra, ktorý bol naplánovaný na 8. februára 2021, podľa aktualizovaného harmonogramu sa však začne 22. februára 2021.

„K úprave harmonogramu došlo z dôvodu potreby praktickej výučby predovšetkým v prípade zdravotníckych, prírodovedných, technických predmetov či predmetov na Fakulte športu, ktoré je nevyhnutné absolvovať prezenčnou metódou," vysvetlila prorektorka pre vzdelávanie PU Ivana Cimermanová.

Prorektorka dodala, že vedenie univerzity sa snažilo pristupovať k opatreniam, ktoré by boli v prospech študenta tak, aby mohli bez navýšenej záťaže dosiahnuť znalosti a zručnosti, ako je to stanovené v profile absolventa.

„Sme toho názoru, že žiadna metóda výučby nenahradí osobný kontakt so študentom. Aj keď, samozrejme, niektoré aspekty dištančného vzdelávania v budúcnosti využijeme v prezenčnej metóde na účel zvýšenia kvality vzdelávania a zvýšenia prístupnosti obsahu vzdelávania študentom," doplnila Cimermanová.

Skúšky v zimnom semestri

Skúškové obdobie sa na PU začína 21. decembra, pričom rozhodnutie o jeho realizácii bude reagovať na vývoj epidemickej situácie.

V rámci skúšobného procesu dištančnou metódou sa univerzita snaží apelovať na aplikáciu takých mechanizmov, ktoré by eliminovali snahu študentov siahnuť po nepovolených pomôckach.

„Z uvedených mechanizmov možno spomenúť zapnuté kamery počas skúšania, rôzne časové limity počas testovania, vhodne stanovené otázky a zadania, ktoré si vyžadujú aplikovanie logického, kritického myslenia a vyjadrenie vlastného názoru," uzavrela prorektorka Cimermanová.