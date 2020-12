Jej návrh premení bývalú Mestskú oázu: V Prešove nie je miesto na oddych alebo piknik

Prešovčanka Ľubomíra Mudrová vyhrala architektonickú súťaž.

10. dec 2020 o 0:00 Lenka Haniková

Prešovčanka Ľubomíra Mudrová (25) má vyštudovaný bakalársky stupeň v odbore Dizajn nábytku a interiéru. Počas štúdia bola na dvoch zahraničných mobilitách cez program Erasmus. V súčasnosti býva vo Finticiach. Mudrová nedávno vyhrala návrhovú súťaž kreativity, určenú pre širokú verejnosť. Jej cieľom je tvorivá zmena okolia a racionálne koncepčné využitie zanedbaných alebo opustených verejných priestranstiev a nehnuteľností v Prešove. Tentoraz išlo o premenu bývalej Mestskej oázy na Okružnej ulici v Prešove. Súťaž organizovalo mesto spolu s Festivalom architektúry a dizajnu FEAD.

Ako ste sa o súťaži dozvedeli?

- Festival architektúry a dizajnu v Prešove sledujem už dlhšie. Vnímala som to najmä cez internet. O súťaži mi povedal aj spolužiak z gymnázia, ktorý študuje architektúru v Bratislave. Tiež sa do nej s kamarátmi zapojil. Povedala som si, prečo by som to neskúsila aj ja. Nakoniec skončili na druhom mieste a ja na prvom (smiech).

Ľubomíra Mudrová (zdroj: Archív ĽM)

Prečo ste sa prihlásili?

- Je to skvelá príležitosť rozšíriť si portfólio o reálne zadanie. Navyše, chcem pomôcť Prešovu, keďže posledné roky to tu nevyzerá najlepšie.

Do súťaže sa zapojilo 12 súťažiacich. Poznáte aj ostatné návrhy, ktoré neuspeli?

- Viem len o kamarátovi, ktorý skončil druhý. Jeho prácu som videla až potom, ako sme ich odovzdali. Iné práce som nevidela.

Ako vzniká návrh obnovy mestského priestoru? Čo všetko musí brať autor do úvahy?

- Začína sa rozborom miesta, jeho charakteristikou, tým, kde sa nachádza, aké má špecifiká. Neskôr prechádzam už na samotný dizajnový návrh, ktorý sa snažím stále zlepšovať a skúšať, čo je pre to miesto vhodné alebo nevhodné.

Ako dlho ste na návrhu pracovali?

- Odovzdávala som to na poslednú chvíľu. Priznám sa, že by som mala popracovať na „time managemente". Celkový návrh mi však zabral asi týždeň intenzívnej práce.

Aké konkrétne špecifiká musíte brať do úvahy pri Mestskej oáze?

- V jej blízkosti sú rôzne pamiatky, budovy a historické centrum mesta. Celý priestor je navyše dosť špecifický tvarom. V návrhu som sa ho snažila zjednotiť a zjednodušiť.

Čo bude v oáze nové? Čo máme čakať?