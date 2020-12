Areál Solivarov chcú oživiť. Pozrite si ho v hre svetiel

Snahou je vytvoriť tam kultúrno-kreatívne centrum.

14. dec 2020 o 10:06 SITA

PREŠOV. Mesto Prešov sa prostredníctvom kandidatúry na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 (EHMK) chce pokúsiť revitalizovať areál prešovských Solivarov, kde sa v roku 2009 po dlhých 439 rokoch prestala ťažiť soľ.

Snahou je vytvoriť kultúrno-kreatívne centrum, v areáli Solivarov preto počas uplynulého víkendu zrealizovali svetelnú inštaláciu pod taktovkou umelcov podieľajúcich sa na kandidatúre k projektu EHMK 2026.

Upozorňujú na zabudnuté miesta

Ako v tejto súvislosti konkretizoval projektový tím prešovskej kandidatúry, vďaka spolupráci študentov Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach (FU TUKE) sa cez víkend v areáli Solivarov zrealizoval projekt svetelnej inštalácie Guerrilla lighting.

„Guerrilla lighting ako dočasné nasvietenie verejného priestoru je výborný spôsob, ako upozorniť na zabudnuté a opustené miesta. Svetlo a svetelný dizajn sú kľúčové pre pohyb a orientáciu v meste. Zviditeľňujú pamiatky, očarujú návštevníka, navádzajú pri chôdzi uličkami. Preto sme oslovili svetelné dizajnérky a opýtali sa na ich vízie a idey,” uviedla vedúca pracovnej skupiny vizuálne umenie Jana Migašová.

Symbolické Solivary

Podobu, ktorú doteraz nemal, vdýchli areálu študenti FU TUKE, ktorí odprezentovali svoje semestrálne práce z predmetu Dizajn osvetlenia.

Šesť svetelných inštalácií iniciátori projektu umiestnili v častiach Solivarov, ktoré sú viditeľnejšie z hlavnej cesty Košice - Prešov.

Tematicky vychádzali z histórie areálu.

„Solivary sú pre Prešov symbolické a sú historicky späté s mestom. Tento silný vzťah by mal byť reinterpretovaný, mal by odkazovať na ´dni slávy´, keď bola výroba soli jednou z najsilnejších oblastí priemyslu v regióne a transformovať sa do podoby, ktorú môžu oceniť a využiť ďalšie generácie. V kontexte kandidatúry mesta na zisk titulu EHMK 2026 sme chceli priblížiť tento priestor, ktorý má v budúcnosti potenciál stať sa miestom kultúrnych aktivít a spolupráce,” vysvetlila lektorka FU TUKE Laura Murguía Sánchez.