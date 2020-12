Speváčka Kristína: Princeznám vyberali manželov, aj preto boli rebelky

Ako sa žilo v dobe kráľov si vyskúšala rozprávke.

26. dec 2020 o 0:00 Monika Almášiová

SVIDNÍK, BRATISLAVA. Predvianočný a potom aj samotný sviatočný čas nám spríjemňujú speváci svojimi skladbami. Ako je to však s nimi?

Kedy je vhodné začať sa tešiť a ladiť na Vianoce speváčka Kristína príliš nerieši.

Doposiaľ ani jeden rok nečakala do adventu, aby si s prvou adventnou nedeľou mohla pustiť koledy a vyzdobiť domácnosť.

„Ja som odmala vianočne naladená už od novembra. Ono to príde so sychravým počasím, ktoré už zvyčajne prvý novembrový týždeň nastúpi. To je čas, kedy si začnem púšťať vianočné piesne. Aj slovenské, aj zahraničné, vianočnú atmosféru navodí každá,“ vysvetľuje rodáčka zo Svidníka.

Tento rok sa však začala sviatočne ladiť ešte skôr ako v novembri.

„Predvianočná nálada prišla oveľa skôr, pretože som už v októbri dostala od Kamila Peteraja text, ktorý má inšpiroval na vianočnú pesničku. Vznikala celý október, zložila som k nej hudbu a už ma vianočné ladenie neopustilo,“ hovorí Kristína o piesni Čas zimných zázrakov.

Spieva si aj v supermarketoch

Nová vianočná pieseň nie je v jej repertoári jedinou z tejto kategórie, pred štyrmi rokmi Kristína pripravila pre fanúšikov aj Vianočnú jahodu.

CD s koledami naspievanými Petrom Dvorským a Editou Grúberovou nesmelo u Pelákovcov chýbať. Kristína spomína aj na známu pieseň Svet lásku má v podaní Petra Dvorského, Karla Gotta a Paľa Haberu.

„Dnes si rada vypočujem aj zahraničné vianočné piesne, veľmi rada mám aj vianočný album od Michaela Bublého. A mám slabosť pre bigband, keď hrá vo vianočných pesničkách, má to svoje čaro,“ dodáva a smeje sa, že ona je na vianočné pesničky cieľová skupina kdekoľvek.

„Ja sa z nich teším aj keď ich hrajú v potravinách. Aj si do nich zaspievam a keď neviem slová, aspoň si hmkám.“

Princezné rebelky

Kristínu pred piatimi rokmi oslovili tvorcovia štedrovečernej rozprávky Johankino tajomstvo, aby k nej naspievala ústrednú pieseň. A dokonca si v nej aj zahrala.