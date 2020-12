Župní poslanci odklepli na štadión 7,24 milióna, z firmy Futbal Tatran Aréna chcú vycúvať

Nechcú sa podieľať na ďalšom financovaní.

14. dec 2020 o 20:28 Michal Ivan

PREŠOV. Poslanci Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa na pondelkovom zasadnutí zaoberali aj schvaľovaním uzavretia zmluvy o dielo na výstavbu futbalového štadióna v Prešove a schválením financovania.

Namiesto pôvodne schválených 5,5 milióna eur mali po výsledku verejnej súťaže odklepnúť viac ako 7,2 milióna eur.

Zároveň bolo navrhnuté zvýšenie základného imania spoločnosti Futbal Tatran Aréna (FTA).

Riešili aj odchod kraja zo spoločnosti FTA.

Článok pokračuje pod video reklamou

Kraj, mesto a ďalšie milióny

Spoločnosť Futbal Tatran Aréna, ktorej spoločníkmi sú mesto Prešov a PSK, už ukončila súťaž na zhotoviteľa stavby štadióna.

Súvisiaci článok Súťaž na futbalový štadión v Prešove už pozná víťaza. Má stáť takmer 20 miliónov Čítajte

Víťazom sa stala spoločnosť AVA-stav s najnižšou cenou vyše 16,5 milióna eur bez DPH (takmer 20 miliónov eur s DPH).

Pri vyhlasovaní súťaže bola cena odhadovaná na 14,45 milióna eur bez DPH, predtým sa hovorilo aj o nižších sumách, keďže podzemné parkovisko, ale aj ďalšie položky sa z projektu škrtali práve kvôli vysokej cene a podmienkam licencie.

Cena sa mala navýšiť oproti odhadom kvôli stúpajúcim cenám materiálov, keďže ukončenie súťaže sa naťahovalo, a nákladná je aj atypická jedinečná tribúna.

Poslanci v pondelok schvaľovali návrh na spolufinancovanie štadióna formou dotácie vo výške 7 237 156 eur z rozpočtu PSK.

Podmienkou bola finančná spoluúčasť mesta Prešov v rovnakej výške a finančná spoluúčasť Slovenského futbalového zväzu (SFZ) vo výške 2,4 milióna eur.

Mesto Prešov má peniaze schvaľovať na zastupiteľstve v utorok.

Riešili aj vystúpenie kraja zo spoločnosti FTA

Poslanec Ján Ferenčák (Hlas-SD) predniesol doplňujúci návrh.

Súvisiaci článok Cena štadióna je vyššia, ako sa plánovalo. Môže za to aj jedinečná tribúna Čítajte

Podľa neho PSK v budúcnosti už nemá záujem sa podieľať na ďalšom financovaní projektu výstavby futbalového štadióna a na financovaní jeho prevádzky.

Zároveň žiada predsedu pripraviť návrh na prevod obchodného podielu v spoločnosti Futbal Tatran Aréna za cenu výšky vkladu na mesto Prešov alebo iný subjekt.

Návrh na prevod má župan Majerský predložiť na schválenie zastupiteľstvu do 28. februára 2021.

Predísť sa tak má ďalšiemu financovaniu zo strany župy.

Podobný návrh bol pripravený v materiáloch, ale v ďalšom bode rokovania.

Za pozmeňujúci návrh bolo 31 poslancov, teda 55,35 percenta, zvyšných 25 sa zdržalo a traja nehlasovali, takže návrh prešiel.

„Rýchle vystúpenie PSK z FTA je veľmi zlé riešenie. V súčasnosti sme pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom a môže to zásadne zmeniť filozofiu financovania projektu počas výstavby. Spochybní to verejné obstarávanie od základu,“ reagoval konateľ spoločnosti FTA Rastislav Mochnacký (KDH), ktorý je zároveň prešovským mestským poslancom.

Podľa Mochnackého hrozí, že sa zmenia úverové podmienky pre víťazného uchádzača.

„Treba si uvedomiť to, že prvá splátka je po dokončení stavby vo výške 50 percent a ďalšia je v 36 rovnomerných splátkach po ukončení stavby. Ak PSK veľmi rýchlo odíde, je možné, že bude problém podpísať zmluvu s víťazným uchádzačom a celé to padne,“ pokračoval Mochnacký s tým, že výsledkom môže byť neúspešné aj druhé verejné obstarávanie, čo projekt posunie o ďalšie dva roky.

Problémom pri zmene podľa Mochnackého môže byť aj posúdenie štátnej pomoci od Protimonopolného úradu.

„Ak PSK vystúpi, je veľmi otázne, či úrad sa bude takouto žiadosťou zaoberať. Spochybní sa zmluva so SFZ. Ak toto ste potrebovali, pán Ferenčák, tak toto ste dosiahli,“ reagoval Mochnacký.

Návrh prešiel o jediný hlas

Postupné zvyšovanie ceny kritizovali viacerí poslanci.

Mochnacký to odôvodňoval tým, že projekt sa tvoril od roku 2016 a nie všetky objekty stavby boli rozpočtovo aktualizované.

Súvisiaci článok Sumu za výstavbu prešovského štadióna okresali o vyše šesť miliónov Čítajte

Rovnako aj primátorka Andrea Turčanová (KDH) vysvetľovala postup pri projekte, kedy v roku 2016 vychádzala cena na nový štadión okolo 4,5 milióna eur.

Následne sa však narážalo na zdĺhavý proces pri zriaďovaní spoločnosti a prieťahy boli aj pri stavebných povoleniach a zrušení súťaže.

Za ten čas aj podľa primátorky išli ceny hore.

„Keď som predtým rokovala so zväzom, štadión mal stáť 9 až 14 miliónov eur. Suma je veľmi vysoká. Žiaľ, tým, že sme založili spoločnosť s ručením obmedzeným, tak sme priamo do projektovej dokumentácie nevstupovali a nemohli ju ovplyvniť. Dnes je ťažko plakať nad rozliatym mliekom,“ povedala Turčanová s tým, že hlasovanie je predovšetkým o ochote dofinancovať štadión, aby sa na jar budúceho roka mohlo začať stavať.

Turčanová rozumie kritike poslancov na vysokú cenu.

„Na druhej strane je mi nesmierne ľúto, že práve v tomto čase sa začalo rokovať o vystúpení. To môže spochybniť FTA pri jednaní s víťazom súťaže. Môže sa rozhodnúť, že sme nespoľahlivý partner a z projektu vystúpi,“ vysvetľovala.

Podľa nej by sa mala predovšetkým podpísať zmluva so zhotoviteľom a následne by mohol PSK vystúpiť zo spoločnosti Futbal Tatran Aréna.

Poslanci nakoniec schválili nielen financovanie, ale aj zmluvu o dielo na výstavbu štadióna.

Hlasovanie prešlo o jediný hlas.

Potrebné sú aj ďalšie financie

Súvisiaci článok Benesa, Macka a Cvoligu vo Futbal Tatran Aréne nahradí prešovský mestský poslanec Čítajte

Poslanci zároveň zvyšovali aj základné imanie spoločnosti Futbal Tatran aréna zo 6 600 na 206 600 eur, pre PSK ako 49-percentného spoločníka to znamenalo schválenie sumy 98-tisíc eur.

Dôvodom je pokrytie bežných výdavkov spoločnosti na budúci rok a zabezpečenie dostatku finančných prostriedkov na splnenie záväzku spoločnosti voči PSK.

Potrebné sú aj ďalšie financie.

Súčasťou diela sú stavebné a búracie práce spolu s dodávkou a montážou zariadení a technológií.

Okrem stavebných prác, ktoré sú predmetom zmluvy o dielo, je potrebné zabezpečiť stavebný inžiniering, stavebný dozor a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

To bude obsadené na základe verejného obstarávania, avšak predpokladané náklady sú vo výške 300-tisíc bez DPH, teda 360-tisíc eur s DPH vrátane autorského dozoru.

Predmetom zmluvy nie je ani výstavba energobloku, ktorý je však nevyhnutnou súčasťou pre prevádzkovanie štadióna. Podľa projektovej dokumentácie z roku 2019 sú náklady na jeho výstavbu 766 801 eur bez DPH (takmer 920-tisíc s DPH).

„Je možné, že sa nebude financovať z verejných zdrojov, ale bude postavená investorom,“ povedal Mochnacký.