Prešov bude v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom 104,6 milióna eur

Je vyšší oproti poslednému rozpočtu.

15. dec 2020 o 18:54 SITA

PREŠOV. Mesto Prešov bude v roku 2021 hospodáriť s rozpočtom 104,6 milióna eur vrátane finančných operácii.

Mestskí poslanci schválili na svojom utorkovom zasadnutí rozpočet ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti.

Oproti prijatému rozpočtu na rok 2020 je budúcoročný rozpočet vyšší o 9,5 milióna eur.

Čísla z rozpočtu

Bežné príjmy sú v prijatom rozpočte 82,6 milióna eur, bežné výdavky predstavujú vyše 76 miliónov eur.

Kapitálové príjmy sú rozpočtované v sume 10,8 milióna eur, kapitálové výdavky 25,1 milióna eur.

Príjmové finančné operácie sú podľa návrhu na úrovni 11,2 milióna eur a výdavkové finančné operácie 3,4 milióna eur.

„V porovnaní s minulým rokom musíme byť veľmi opatrní. Už v porovnaní s týmto rokom nám koronakríza spôsobila výpadok takmer 2,5 milióna eur z rozpočtu a ani prognóza na rok 2021 nie je veľmi dobrá. Ale som rada, že napokon naprieč poslaneckými klubmi sa poslanci zhodli a schválili rozpočet, čím mesto nepôjde do nového roka v provizóriu,“ skonštatovala primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.



V príjmovej časti sa očakávajú daňové príjmy 51,7 milióna eur, z toho výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve je podľa predpokladanej prognózy 40,3 milióna eur. Granty a transfery predstavujú 30,3 milióna eur.

„Pri prvom návrhu rozpočtu sme počítali s príjmami o 3,5 milióna eur vyššími ako boli reálne, na čo upozornil kontrolór a túto sumu sme museli v rozpočte skresať, takže tieto peniaze reálne budú chýbať,“ uviedla Turčanová.

Dlhy v investíciách

Podľa primátorky má mesto veľký investičný dlh.

Ako príklad uviedla havarijný stav mosta na Škultétyho ulici, na rekonštrukciu ktorého sú plánované dva milióny eur.

„Investície máme v predpokladanom objeme 11 miliónov eur, čo napriek tomu, že je kríza si myslím, že je veľmi slušné a pevne verím, že väčšinu z nich sa nám podarí zrealizovať. Ak by sme ale chceli sa vyrovnať s minulosťou a zároveň investovať do rozvoja, tak požiadavka na investície by bola možno cez 30 miliónov, ale to nie je reálne,“ dodala primátorka.



Výdavky sú členené v rámci 15 programov.

„Požiadavky správcov jednotlivých programov rozpočtu boli vyššie ako bola možnosť v skutočnosti im vo výdavkovej časti navrhnúť,“ skonštatovala Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku Mestského úradu v Prešove.

Ako ďalej uviedla, v oblasti investičnej výstavby sa plánujú použiť finančné prostriedky z vlastných zdrojov, ale v značnej časti aj zo zdrojov rezervného fondu, úverových zdrojov a z európskych fondov.

V sociálnej oblasti sa bude pokračovať v projekte Podpora opatrovateľskej služby.



V roku 2021 sa bude pokračovať aj v projekte kamerový systém – chránená dielňa, ktorý dlhoročnej funguje pod záštitou mestskej polície.

Aj pre mestské časti

Zároveň návrh na rozpočet zohľadnil aj uznesenie mestského zastupiteľstva s požiadavkou vyčleniť na údržbu mestských komunikácií 100-tisíc eur na každý výbor mestskej časti a po 200-tisíc eur na investície pre každý výbor mestskej časti.

„Proces tvorby rozpočtu zohľadňoval najmä nevyhnutné výdavky súvisiace so základným plnením úloh samosprávy za súčasného uspokojenia požiadaviek výborov mestských častí v rámci stanovených objemu finančných prostriedkov vyčlenených na bežnú a investičnú činnosť v rámci jednotlivých mestských častí podľa prijatého uznesenia,“ dodala Pronerová.