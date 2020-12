Nové vlaky na východ? Tam úplne stačia aj stariny

Keď neschopnosť zakryje bohorovnosť.

16. dec 2020 o 14:10 Michal Frank

Na východe nič nie je. Už nie sú ani nové vlaky. Kde nič nie je, ani smrť neberie a ani nové vlaky tam netreba...

Iste, je to trochu klišé s týmto výrokom, no ale je to výstižné.

Za Fica i za Matoviča, presnejšie za Kollára.

Keď vlani (ešte za Danka a Érseka) kúpila štátna železničná spoločnosť 25 nových vlakov, všetky išli na stredné Slovensko.

Ako inak. Veď na východe majú dva, to im stačí.

Teraz im zobrali aj tie.

Argument bol taký, že ide sa opravovať železničný uzol v Žiline a každý nový elektrický vlak dobrý. Na východ pošleme iné súpravy. To tam bohate stačí. Dokonca v niektorom z vozňov bude aj wifi.

Nebudeme citovať šťavnaté komentáre slová pasažierov o cestovaní vo vlakoch na Kysak a Košice v 21. storočí...

No to, že jediné dva vlaky, ktoré vyzerajú ako vlaky hodné 21. storočia, odchádzajú, asi tento stav nezlepší.

Aby toho nebolo málo, Kollárov minister dopravy pridal bonus, keď "poriešil" situáciu medzi Bratislavou a Komárnom.

Súkromný dopravca skončil a rezort dopravy napriek siláckym gestám nevyhútal nič iné než tam poslať národného prepravcu.

A ten to proste nevykrýva. Výsledok: naštvaní cestujúci. Tam i pod Tatrami.