Vranov cúvol. Za odpadový projekt doplatí vyše 400-tisíc

Súd rozhodol v neprospech mesta. To viní externú firmu.

18. dec 2020 o 11:30 TASR

VRANOV NAD TOPĽOU. Mesto Vranov nad Topľou korekciu uloženú Ministerstvom životného prostredia SR za projekt Intenzifikácia separovaného zberu vo Vranove nad Topľou vo výške viac ako 429 000 eur uhradí.

Rozhodli o tom mestskí poslanci na svojom zasadnutí vo štvrtok 17. decembra.

Reagovali tak na možnosť uzavrieť s rezortom dohodu o splátkach s možnosťou odkladu úhrady prvej z nich.

„Pokiaľ by došlo k uzatvoreniu dohody, má to významný vplyv na čerpanie finančných prostriedkov z európskych a iných fondov vrátane dotácií z verejných zdrojov v tom zmysle, že mesto Vranov nad Topľou by podpisom dohody o splátkach malo vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom," odôvodnila návrh mesta na uzatvorenie dohody právnička mesta Štefánia Križovenská.

Odklad aj predĺženie doby splácania

Pripomenula pritom výhodnosť aktuálneho návrhu ministerstva.

Ten sa opiera o osobitné procesné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu a v období na prekonanie jej následkov.

Na základe písomnej žiadosti umožňujú uzatvoriť dohodu o splátkach na dobu piatich rokov oproti predošlým trom a dohodu o odklade plnenia na trojročné obdobie oproti pôvodnému jednému roku, prípadne ich kombináciu.

Poslanci tak jednohlasne odobrili zámer mesta podať na Slovenskú agentúru životného prostredia písomnú žiadosť na uzatvorenie dohody o splátkach, ako aj ich úhradu.

Uznesenie konkrétny návrh na počet splátok ani dobu odkladu prvej z nich nešpecifikovalo.

Na súde neuspeli

Uložená korekcia sa týka procesu verejného obstarávania projektu Intenzifikácia separovaného zberu vo Vranove nad Topľou s rozpočtovým nákladom viac ako tri milióny eur, ktorý vranovská samospráva realizovala v rokoch 2010 až 2013.

Ako na zastupiteľstve vysvetlil primátor mesta Ján Ragan (nezávislý), jeho manažment aj vo vzťahu k riadiacemu orgánu realizovala externá spoločnosť, ktorá „pochybila".

„Náš názor bol taký, že táto korekcia nebola oprávnene udelená, preto sme sa už súdili. Na niektorých stupňoch sme uspeli, potom následne sme neuspeli. Je to proces, ktorý trvá možno už päť rokov," dodal.