Ešte pred koronou naplánovali poctu zdravotným sestrám. Netušili, aká aktuálna bude

Pre župu nafotil unikátnu kolekciu.

24. dec 2020 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Oceňovaný profesionálny fotograf Jano Štovka prišiel s novým emotívne silným projektom.

Pre Prešovský samosprávny kraj (PSK) nafotil zdravotné sestry a personál a pôrodné asistentky.

Ich fotografie sú obsahom nového stolového kalendáru.

Každá z nich má v sebe silný príbeh zachytený v niektorom zo zdravotníckych zariadení v kraji.

Zdravotné sestry a personál sú hrdinami tohto roka, v ktorom celý svet zastihla pandémia nového vírusu.

To ešte zosilňuje emotívne posolstvo jednotlivých fotografických diel Jana Štovku.

Nejde len o kalendár.

Vyberané fotografie sú vystavené aj vo foyeri Úradu PSK v Prešove.

Táto výstava bude putovná.

Unikátny projekt PSK na zviditeľnenie povolaní zdravotnej sestry a pôrodnej asistentky zahŕňa aj súťaž pre školy, online výstavu, publikáciu a ďalšie sprievodné aktivity.

Štovka: Bolo to jedno z najťažších fotení

„Bol to ťažký projekt. Jedno z najťažších mojich fotení. Päťdesiat rôznych stanovíšť, ordinácií po celom kraji, už len logistiku bolo potrebné zvládnuť, všetko načasovať,“ uviedol pre Korzár autor fotografií Jano Štovka.

Náročné bolo aj to, že si prešiel rôznymi zdravotníckymi zariadeniami, vrátane detských jednotiek intenzívnej starostlivosti a detských hospicov.

Navštívil i starobince, kde zomierajú starí ľudia. So smrťou sa stretol takpovediac v priamom prenose. Od malých detí, čo bolo najstrašnejšie, až po starých ľudí.

„Nebolo to jednoduché, mal som problém to vstrebať,“ opisuje svoje stretnutia so smrťou.