Najkrajší darček pod stromček. Rodina z Podhradíka sa teší z narodenia trojičiek

Na svet prišli v košickej nemocnici.

22. dec 2020 o 0:00 Martina Cigľárová

PODHRADÍK, KOŠICE. Manželia Jašovci z Podhradíka (okres Prešov) majú trojnásobný dôvod na radosť. Stali sa rodičmi trojčiat.

Okrem dvoch chlapčekov a jedného dievčatka už majú doma aj štvorročnú dcérku.

Pôrod bol v Košiciach

Narodenie dieťaťa v adventom období je dar. Mladí rodičia Veronika a Marek Jašovci sa tešia rovno z troch naraz.

Ich rozkošné trojičky, Dávidko (2045 gramov), Riško (1975 g) a Tánička (1730 g), prišli na svet 23. novembra v košickej Univerzitnej nemocnici L. Pasteura cisárskym rezom.

Bábätko vraj plánovali asi rok a to, že sa im pritrafili tri, ich teší ešte viac.

„Rodila som sekciou v 33. týždni, ale pôrod sa mi rozbehol už doma. Bolo to veľmi rýchle, v podstate do dvoch hodín boli bábätká na svete. Ešte dva dni potom som sa spamätávala, že čo sa to vlastne stalo,“ vraví mamička trojičiek Veronika Jašová (32).

Doma sú od štvrtka 17. decembra.

Hoci bývajú v dedinke pri Prešove, pôrod v Košiciach jej odporúčali kvôli neonatológii.