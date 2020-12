Antona Mikitu si v Terni pamätajú ako kňaza, lekára i umelca

Po významnom kňazovi je v obci pomenovaná jedna z ulíc.

28. dec 2020

TERŇA. Obyvatelia obce Terňa v Prešovskom okrese dodnes s úctou spomínajú na niekdajšieho rímskokatolíckeho kňaza, titulárneho kanonika Antona Mikitu, ktorý tam pôsobil.

Vyznačoval sa ľudským prístupom, pomáhal ľuďom s liečbou rôznych ochorení a venoval sa i umeniu.

Obec mu chce preto zriadiť pamätnú izbu.

"Prišiel do obce v roku 1898 a pôsobil v nej až do svojej smrti celých 59 rokov. Venoval sa maľovaniu, sochárstvu, ale bol veľmi šikovný aj čo sa týka ľudového liečiteľstva, hospodárenia, stavebníctva. Za jeho pôsobenia bol zrekonštruovaný kostol. Niektoré jeho diela zdobia kostoly vo farnosti a niektoré máme v Obecnom úrade dočasne uložené, kým mu zrealizujeme pamätnú miestnosť," povedal starosta obce Juraj Senderák (nezávislý).

Mal ľudský prístup

Mikita pochádzal z Košíc, je však pochovaný na miestnom cintoríne a na budove fary má osadenú pamätnú tabuľu.

"Starí pamätníci, ktorí boli deti, keď tu pôsobil, si dodnes spomínajú na jeho ľudský prístup, ale aj pozdvihnutie celej obce," zaspomínal si starosta.

Pamätnú miestnosť chce obec zriadiť v priestoroch bývalého denného stacionára za kostolom.

"Chceli by sme tam umiestniť jeho diela, ktoré sa zachovali, lebo veľa z nich porozdával, niektoré sa aj zničili. Bol to, dá sa povedať, taký sochár amatér, nemal vyštudovanú umeleckú školu. Materiál, z ktorého väčšinou tvoril, bola sadra. Takže, je to dosť citlivý materiál na uchovanie, ale napriek tomu sa viaceré z nich uchovali," prezradil Senderák.

Vymenil vežu na kostole

Podľa kronikára obce a miestneho historika Tomáša Majerníka Mikita bol vysvätený za kňaza v Košiciach.

Pôsobil v Humennom, v Bardejove a v maďarskom mestečku Tálya, keďže ovládal aj maďarský jazyk.

Bol biskupským radcom, členom komisie pre sakrálne umenie košickej diecézy.

V Terni dal okrem iného vymeniť vežu na kostole.

"Pôvodná veža nebola štíhla, ako je teraz, ale mala cibuľovitú podobu. Keďže zrejme aj strecha bola už poškodená, tak farár urobil maketu veže, ako je teraz a dal ju posúdiť ľuďom. Bola vystavená pri vstupe do kostola. Následne dal na novú vežu urobiť aj nový kovaný kríž," priblížil Majerník.

Beh Antona Mikitu

Bol to ľudový lekár.

"Nie liečiteľ, ale lekár. Keď mal niekto nejaký problém, išli za ním, lebo najbližší lekár bol v Sabinove alebo v Prešove. Okrem iného choval aj včely. V jednej z miestností vo včelíne vytváral svoje diela - obrazy a sochy. Zachovalo sa veľké množstvo jeho diel, vrátane oltárnych obrazov," dodal Majerník.

Po významnom kňazovi je v obci pomenovaná jedna z ulíc.

Pravidelne tam organizujú Beh Antona Mikitu, ako aj súťaž vo výtvarnej tvorbe, ktorá nesie jeho meno.