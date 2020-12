Hasiči potrebujú tri metre na záchranu životov. Vodiči to často komplikujú

Pomôcť môže aj parkovacia politika.

29. dec 2020 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Hasičský a Záchranný zbor (HaZZ) má problémy pri zásahoch najmä na najväčších sídliskách.

V ceste im často stoja zle zaparkované autá, ale aj vysadené stromy v blízkosti bytových domov.

Predĺženie času zásahu môže pritom pri tragédii stáť ľudské životy.

Mesto Prešov po roku od výbuchu v bytovke na Mukačevskej ulici pristupuje ku krokom, ktoré by mali situáciu do budúcnosti zlepšiť. Ide to však pomaly.

Hasiči mali problémy aj pri zásahu na Mukačevskej

„Hasiči sa cestou na zásah stretávajú so situáciou, že sú autá zaparkované rôznym spôsobom a na rôznych miestach, čo sťažuje prejazdnosť hasičskej techniky. Je potrebné prechádzať takýmito úsekmi pomalšie, aby nedošlo k poškodeniu stojacich vozidiel, čo v konečnom dôsledku predlžuje dojazd hasičskej jednotky k miestu udalosti, ako aj samotné rozloženie hasičskej techniky,“ vysvetľuje hovorkyňa Krajského riaditeľstva HaZZ v Prešove Miroslava Knišová.

Komplikácie mali hasiči pred rokom aj pri tragédii na Mukačevskej ulici.

Mnohé autá ostali po zásahu poškodené a viaceré z nich pre prístup techniky pomáhali odťahovať ručne aj príslušníci polície.

„Hasičom bráni, tak ako v každom meste, sídliskové parkovanie áut. Neskoro sme sa dostávali ku výškovej budove," povedal krajský riaditeľ HaZZ Ján Goliaš deň po tragédii na Mukačevskej.

Po roku sa situácia postupne na niektorých miestach mení.