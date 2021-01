Mladíka našli ležať pri kolobežke. Zachrániť sa ho už nepodarilo

Príčiny úmrtia vyšetrujú.

1. jan 2021 o 11:54 Michal Frank

PREŠOV. V prvých chvíľach roka 2021 došlo v Prešove k tragédii.

Na Nový rok okolo piatej ráno našli na najväčšom prešovskom sídlisku Sekčov mŕtveho mladíka.

Ležal na chodníku na Ďumbierskej ulici a vedľa neho bola zdieľaná kolobežka Bolt.

„Rýchlej záchrannej pomoci sa ho nepodarilo oživiť,“ potvrdila nám úmrtie 23-ročného Prešovčana krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

„Okolnosti preverujeme,“ uviedla s tým, že polícia začala trestné stíhanie vo veci usmrtenia.

Nie je známe, čo sa stalo

Čo sa na Nový rok na Sekčove stalo, zatiaľ nie je jasné, je to predmetom vyšetrovania.

Jednou z možných verzií je predpoklad, že svoju rolu mohol zohrať aj alkohol a mladík mohol prísť o život napríklad po páde z kolobežky.

Či to tak však v skutočnosti bolo, ukáže pitva, rovnako tak to, či pohodená kolobežka súvisí so smrťou mladého muža, sa bude zisťovať v rámci vyšetrovania.