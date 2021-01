Pozostalí sa nemôžu rozlúčiť so zosnulými tak, ako by si to želali

Pochovávať zatiaľ stíhajú, úmrtí je viac.

4. jan 2021 o 0:00 Michal Frank

| Registrovať Aby ste mohli odoberať príspevky tohto autora, musíte byť prihlásený: Prihlásiť

Ilustračné foto. (Zdroj: SITA/AP)