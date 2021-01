Kultúra v Prešove umierala pomaly a vo veľkom štýle

Čo sa udialo v roku poznačenom koronavírusom.

5. jan 2021 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Keď muzikál, tak Jesus Christ Superstar. Keď fotograf, tak Saudek…

Nebyť korony, mohlo by sa zdať, že rok 2020 bol v Prešove jedným z najúspešnejších.

Súvisiaci článok Kluby a umelci počítajú straty, koronavírus im zasiahol do rozpočtov Čítajte

No nebol. Naopak, kultúra začala krvácať.

Na druhej strane, do istej miery možno aj bol, čoho dôkazom je aj prehľad vybraných kultúrnych udalostí. Taktiež sa definitívne potvrdilo, že doterajšie časté skuhranie a vyplakávanie umelcov nebolo na mieste a v skutočnosti sa mali naozaj dobre.

Rok 2020 všetko zmenil. Pandémia koronavírusu všetky karty zobrala a rozdala nanovo.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pozrime sa letmo a subjektívne na to, čo sa v Prešove udialo v kultúrnej sfére.

Ak by sme ich ponechali bez komentára, ani by sa nezdalo, že išlo o krízový „korona rok“.

EHMK 2026

Po tesnom vypadnutí v superfinále minulého udeľovania titulu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2013 ide mesto Prešov do toho opäť. Odovzdalo prihlášku i tzv. bid-book do výberu EHMK 2026.

Víťaza by sme mali spoznať koncom roka, konkurencia je silná.

Prešov ponúkol projekt pozostávajúci zo šiestich okruhov spojených do troch nosných tém, ktoré by chcel tím kandidatúry na EHMK 2026 predstaviť v najbližšom čase.

Súvisiaci článok Prípravný tím kandidatúry Prešova na EHMK 2026 musí bojovať aj s verejnou mienkou Čítajte

Kandidatúru sprevádzala - v Prešove obvyklá - kritika a pochybnosti.

Hovorca mesta Vladimír Tomek to zhrnul: „Odznela výčitka voči Prešovu a je to výzva od nás pre vás, že sa naozaj boríme s tým, že každý druhý, tretí Prešovčan je skeptický. Osobne sa s tým stretávam. Sme vážny kandidát nielen pre políčko v kandidatúre. Zdieľajte ten odkaz ďalej. Prešov má na to, aby bol Európskym hlavným mestom kultúry 2026.“

Na čele prípravného tímu prešovskej kandidatúry na EHMK 2026 stojí Matúš Binc.

Mal byť víťazom prvého výberového konania na post riaditeľa Parku kultúry a oddychu (PKO) v Prešove, no následne zo súťaže odstúpil.