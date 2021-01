V Prešove začali platiť najväčšie zmeny v parkovaní. Nestihli vymeniť značky

Sťažujú sa aj na automaty i aplikáciu.

5. jan 2021 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Nové pravidlá parkovania v Prešove fungujú v praxi od 1. januára tohto roka v dvoch zónach.

Aj keď radnica sa na parkovaciu politiku pripravuje dlho, v pondelok neboli na mieste ešte všetky potrebné dopravné značky.

Ľudia sa sťažovali na nedostatok parkovacích automatov aj na chyby v aplikácii.

Zisťovali sme, ako sa (ne)dá kúpiť parkovací lístok prostredníctvom novej aplikácie a ako sa zmenili ceny.

Zvýšili cenu a zjednosmernili Baštovú

Poslanci prešovského zastupiteľstva schválili nové pravidlá parkovania v Prešove ešte v júni 2019, pričom poplatok za rezidentskú kartu bol stanovený na 20 eur na celý rok za prvé vozidlo.

Zavádzanie pravidiel do praxe sa realizuje postupne po zónach, ktoré budú na to materiálno-technicky pripravené a schvália to aj poslanci.

V októbri 2020 takto odsúhlasili Zónu č. 1 a v Zónu č. 2, v ktorých od 1. januára 2021 začali platiť nové pravidlá.

Ide o centrálnu mestskú časť, kde už bolo zavedené spoplatnené parkovanie a mestskú časť Táborisko.

Od januára je možné parkovať v týchto zónach len na vyznačených parkovacích miestach a prevádzkovateľom parkovania je od januára mesto Prešov.

V centre mesta sa menil najmä poplatok, cena sa zvýšila za dlhodobé státie.

Vodiči si musia dať pozor aj na zmenu, ktorá súvisí s novou parkovacou politikou.

Baštová ulica je po novom jednosmerná od skate parku po Tkáčsku ulicu, čo viacerým vodičom robí problémy.

Zmenou organizácie dopravy došlo k zokruhovaniu ulíc Jarkova, Suchomlynská a Baštová, vďaka čomu sa podarilo vytvoriť 22 nových parkovacích miest.

Ľudia našli v aplikácii chybu

Na zavedené parkovanie v prvých dvoch zónach sme sa boli pozrieť v pondelok 4. januára.