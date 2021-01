Úradníci mesta Prešov dostali na odmenách viac ako košickí

V priemere si finančne polepšili o 1 163 eur v hrubom.

6. jan 2021 o 0:00 Peter Jabrik

PREŠOV. Zamestnancov prešovského mestského úradu (MsÚ) nepripravila ani pandémia ochorenia Covid-19 a s ňou súvisiace výpadky príjmov samospráv o koncoročné odmeny.

Súvisiaci článok Vianočné odmeny úradníkom. Košice nemali dať a dali, kraj tají konkrétne čísla Čítajte

„Zamestnanci MsÚ v Prešove dostali vo výplatnom termíne za mesiac november 2020 odmeny za kvalitne vykonávanú prácu a to v zmysle platnej kolektívnej zmluvy a jej dodatku č. 1. A to do výšky a rozsahu, v akom to rozpočet mesta umožnil,“ informovala Korzár v utorok Lenka Šitárová, odborná referentka kancelárie primátorky Andrey Turčanovej (KDH).