Matej: Keď pre vlaky kričia pri Bratislave, riešia to. Východ nikoho nezaujíma

Exšéf železníc: Robí z nás minister bláznov?

7. jan 2021 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) dala minulý rok východniarom nemilý darček.

Po tom, čo z 25 dvojposchodových vlakov neprišiel na východ ani jeden, zobrala ZSSK odtiaľ aj jediné dva takéto vlaky.

Rovnako vzala aj všetkých šesť moderných vlakov spod Tatier a presunula na trasu Bratislava - Komárno s odôvodnením, že tam jazdí viac ľudí.

Dovtedy tam premával RegioJet, no ministerstvo posunulo lukratívnu trať národnému dopravcovi, ktorý musel narýchlo hasiť problém s vlakmi.

Po tom, čo Korzár tému otvoril, ZSSK reagovala, že nie je pravda, že stiahla z východu všetky nové súpravy a že došlo k zhoršeniu vlakov pod Tatrami, a tvrdila, že na východe stále jazdia moderné vlaky.

Ministerstvo dopravy si osvojilo postoj národného dopravcu.

Zároveň nikto z nich nepoprel, že východu zobrali obidva moderné vlaky z trasy spájajúcej dve jeho najväčšie mestá a tiež všetky moderné vlaky z národného parku.

Bývalé vedenie ostalo

Vedenie ZSSK na čele s generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva Filipom Hlubockým, ktoré ešte za bývalej vlády vymenoval minister dopravy Roman Brecely (Sieť), ale malo blízko k predsedovi SNS Andrejovi Dankovi, si osvojil nový šéf rezortu zo Sme rodina.

Napriek tomu, že v tom čase opoziční poslanci dnes najsilnejšieho vládneho hnutia OĽaNO kroky toho istého vedenia železničnej spoločnosti kritizovali.

Sme rodina, ktorá má teraz rezort dopravy, je s manažmentom spokojná.

Na tento paradox upozornil Denník E.

Kroky ZSSK zobrať východu moderné vlaky kritizoval predseda Prešovského samosprávneho kraja a KDH Milan Majerský.

Bol to ale skôr ojedinelý hlas.

Minister Andrej Doležal si osvojil argumentáciu ZSSK, jeho štátny tajomník Jaroslav Kmeť zo Sme rodina situáciu opísal tak, že došlo len k tomu, že ZSSK „presunula dva poschodové vlaky do Žiliny“ z dôvodu modernizácie železničného uzla a namiesto nich poslala „vlaky, ktoré boli zmodernizované, majú elektrické zásuvky, stojany na bicykle či wifi“.

Podobne komentoval aj druhý presun: „Pod Tatrami boli zase vlaky nahradené zmodernizovanými súpravami, tzv. mravcami, ktoré si ľudia veľmi pochvaľujú.“

Rozhovor s Ondrejom Matejom

Jedným z odborníkov, ktorý krok vedenia ZSSK kritizuje, je Ondrej Matej, riaditeľ Inštitútu dopravy a hospodárstva.

V minulosti bol predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Železničnej spoločnosti Slovensko.

Bol pri vyjednávaniach s Európskou komisiou o tom, aby mohol byť z eurofondov podporený nákup nových vlakov, čo dovtedy možné nebolo.

Angažoval sa aj v politike. Bol poslancom NR SR za SDKÚ-DS, neskôr predsedom mimoparlamentnej strany Hlas pravice.

S Prešovčanom Ondrejom Matejom, ktorý sa oblasti železničnej dopravy dlhodobo odborne venuje, sme sa porozprávali o presune moderných vlakov z východu na západné a stredné Slovensko.

Čo hovoríte na to, že dva z dvoch moderných vlakov zobrala ZSSK z frekventovanej trate Košice – Prešov - Lipany? A takisto, že stiahla vlaky spod Tatier, aby hasila situáciu v Komárne, kde z regionálnej trate medzi Komárnom a Bratislavou odišiel RegioJet?

„Takto sa nemôže riadiť železničná doprava. Je to svetový unikát, že preto, že sme skončili spoluprácu s privátnym dopravcom, ideme stiahnuť kvalitné vlaky z inej časti Slovenska. Je to neférové voči cestujúcim. Prečo by sa mali ľudia na východe voziť vo vlakoch tretej kategórie? Je to diskriminačné. Železničná spoločnosť Slovensko je štátna firma a vykonáva veci vo verejnom záujme. Má zmluvu so štátom, v ktorej sú parametre, ktoré musia dodržať. Jedným z nich je, aké štandardy musí poskytovať cestujúcim. Ak ich poskytovať nebude, bude mať zmluvu krátenú. Myslím, že tu došlo k takej finte, že čím viac cestujúcich by cestovalo v horších vlakoch, tým by tá kompenzácia bola vyššia. Preto došlo k tomu, že stiahli vlaky spod Tatier. Je pravda, že tam tých cestujúcich je menej.“

Bolo to oprávnené?

„Typický príklad, ako by sa štát nemal správať voči vlastným občanom. Platíme to dvakrát. Tá zmluva sa pohybuje v sume okolo 210 až 240 miliónov eur. Na tento druh dopravy sa skladáme všetci daňoví poplatníci, takže nevidím žiadny dôvod, aby sa ZSSK správala macošsky a nemala rovnaký prístup na celom území Slovenska. Všetci máme právo na rovnakú kvalitu služieb.“

Čo tie jediné dva vlaky, ktoré zobrali z trasy Košice - Prešov - Lipany?