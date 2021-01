Malá Domaša chystá novú oddychovú zónu. Pozrite sa, ako bude vyzerať

Neskôr k nej pribudne aj vodný vlek.

9. jan 2021 o 0:00 Michal Frank

Štúdia komplexného nového centra pre obec Malá Domaša. (Zdroj: Jozef Skokan, In Merito)

MALÁ DOMAŠA. Ďalšia atraktívna zóna pre návštevníkov Domaše vyrastie na brehu vyrovnávacej nádrže v obci Malá Domaša vo Vranovskom okrese.

Súvisiaci článok V Malej Domaši vznikne oddychová zóna, v pláne je i lodenica Čítajte

Obec začala so stavbou rekreačno-oddychovej zóny. Hotová by mala byť do dvoch rokov.

Práce sa už začali, výsledky prvých dvoch etáp majú byť viditeľné už túto letnú sezónu.

Neskôr by na mieste mal pribudnúť vodný vlek.

Malá Domaša je vlastne vyrovnávacou nádržou, ktorá sa nachádza pod hlavnou priehradou Veľká Domaša s jej rekreačnými strediskami.

V Malej Domaši je plytšia voda, stále okolo jedného metra, resp. metra a pol, vhodná pre vyžitie rodín s deťmi.

Zároveň je to optimálne miesto pre umiestnenie vleku na vodné lyžovanie.

Článok pokračuje pod video reklamou

Z brehu vyrovnávacej nádrže bude turisticky atraktívne miesto.

Začali s terénnymi úpravami

Pozemok bol dlhé roky neupravovaný. Vyhľadávali ho niektorí rybári, inak na turistické účely neslúžil. To sa má čoskoro zmeniť.