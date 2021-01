Opitý mladík z Lemešian narazil do zaparkovaného auta

Skončil s obvinením v policajnej cele.

12. jan 2021 o 11:23 TASR

LEMEŠANY. Z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 24-ročného mladíka z obce Lemešany v okrese Prešov.

Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová. Muž šoféroval opitý a narazil do zaparkovaného auta.

„Mladý muž v pondelok popoludní ako vodič osobného vozidla jazdil v katastri rodnej obce. Dostatočne sa nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu na ceste. Autom narazil do zaparkovaného osobného auta. Po nehode bol policajnou hliadkou kontrolovaný a podrobený dychovej skúške, ktorej výsledok bol pozitívny, a to s hodnotu viac ako dve promile," uviedla Ligdayová s tým, že vodič bol umiestnený do cely policajného zaistenia.

