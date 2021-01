Opitý vodič jedno dieťa usmrtil, druhé zmrzačil. Dostal päť rokov

Okresný súd Prešov uzavrel tragickú nehodu v Ostrovanoch.

18. jan 2021 o 18:04 Róbert Bejda

OSTROVANY, PREŠOV. V obci Ostrovany v okrese Sabinov sa vlani v júni stala tragická dopravná nehoda.

Opitý vodič motorového vozidla značky Opel, ktorý nebol držiteľom vodičského oprávnenia, zrazil dve malé deti.

Jedno zraneniam na mieste podľahlo, druhé má dodnes zdravotné problémy.

Polícia obvinila a prokuratúra neskôr z prečinov usmrtenia a ublíženia na zdraví obžalovala 21-ročného Daniela Kaleju.

Na Okresnom súde Prešov si vypočul rozsudok.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Nafúkal 2,4 promile

Ako vlani v lete informovala polícia, nehoda sa stala okolo 14.45 hod.

Súvisiaci článok Opitý zrazil dve deti, jedno z nich prišlo o život Čítajte

„Vodič vo veku 21 rokov z obce Ostrovany, okres Sabinov, viedol osobné motorové vozidlo značky Opel po nespevnenej ceste v obci Ostrovany. V dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy svojim schopnostiam narazil do dvoch maloletých detí vo veku päť a sedem rokov. Mladšie z detí zraneniam podľahlo," uviedol hovorca prešovskej polície Igor Pavlik.

Vodič bol podrobený dychovej skúške, ktorej výsledok bol viac ako 2,4 promile.

Vyšetrovanie odhalilo, že auto pri cúvaní vrazilo do hrajúcich sa detí.

Vodič povedal, že sa chcel ísť okúpať k jazeru.

Päťročný Alex zrážke na mieste podľahol, jeho o tri roky starší bratranec Patrik prežil s vážnymi zraneniami.

Stále však musí chodiť pravidelne na rehabilitácie a čaká ho ešte niekoľko operácií.

Dostal vodičské doživotie

Na Okresnom súde v Prešove urobil Kaleja vyhlásenie, že je vinný, takže sudca Peter Šuťák skrátil dokazovanie iba na okolnosti, dôležité pre výber trestu.

„Obžalovaný bol uznaný za vinného z prečinu usmrtenia v jednočinnom súbehu s prečinom ublíženia na zdraví. Za to mu bol uložený trest odňatia slobody v trvaní piatich rokov so zaradením pre jeho výkon do ústavu s minimálnym stupňom stráženia. Zároveň bol obžalovanému uložený trest zákazu činnosti vedenia všetkých druhov motorových vozidiel na doživotie," informovala nás hovorkyňa krajského súdu Prešov Ivana Petrufová.

Obžalovaný aj prokurátorka boli s rozhodnutím súdu spokojní.

Rozsudok je teda právoplatný.

Kaleja má z päťročného trestu odsedeného takmer pol roka, ktorý strávil vo väzbe.