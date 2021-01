Od pádu vojenského lietadla uplynulo 15 rokov. O život prišiel aj Peter Krištan

Strýkovi cestu zmarila pandémia.

19. jan 2021 o 13:40 Michal Frank

SOĽ, VRANOV NAD TOPĽOU. Peter Krištan bol mladý vojak, ktorý sa tešil na návrat domov do Vranova nad Topľou. Vracal sa z misie z Kosova. Bolo to pred pätnástimi rokmi, 19. januára 2006.

Domov už neprišiel, rovnako ako ďalších 41 vojakov a vojačiek. Slovenské vojenské lietadlo narazilo do kopca Borsó pri maďarskej obci Hejce. Jeho pád prežil jediný vojak, Martin Farkaš.

Tragédia, ktorá si vyžiadala 42 obetí, je najväčším leteckým nešťastím v dejinách samostatného Slovenska.

Keď ráno zverejnili informáciu, že jeden vojak žije, všetci dúfali, že to je ten ich.

No ku Krištanovcom prišiel posol z Ozbrojených síl SR so zlou správou: „Rotmajster Peter Krištan zahynul pri plnení si svojich povinností. Ľutujeme...“

Smútok ostáva

Podobnú správu si, žiaľ, museli vypočuť aj ďalší.

Smútok sa nezmenšil ani po pätnástich rokoch.

„Spomíname všetci, ale bolesť matky a otca je neutíchajúca. Ako má matka otvoriť každé ráno oči, keď vie, že prvá myšlienka bude patriť Petrovi? Ako má otec vyjsť na dvor, keď vie o všetkých Petrových plánoch do budúcna? Spomíname, no nedá sa zabudnúť ani na poslednú rozlúčku so všetkými obeťami v Prešove, ani na pamätné salvy na vranovskom cintoríne. Každý rok prichádzame aj k pamätníku v obci Hejce. Chodí tam mnoho ľudí. Je dobré, že si to pamätajú a pripomínajú. Kiežby sa takéto nešťastia už nikdy viac neopakovali,“ povedal nám Jozef Krištan, strýko zosnulého rtm. Petra Krištana.

Peter sa pred pätnástimi rokmi tešil na návrat domov. Na tejto misii, len v inom termíne, bolo aj jeho dvojča, brat Pavol Krištan.