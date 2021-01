V Prešove sú online termíny obsadené, ľudia čakajú v dlhých radoch

Vytvoriť lepšie podmienky na skríning pomôžu ďalšie odberové miesta.

20. jan 2021 o 15:27 Michal Ivan

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Ľuďom na Slovensku začala od pondelka plynúť lehota deväť dní na to, aby sa nechali otestovať antigénovými alebo PCR testami, ak chcú od 27. januára chodiť do zamestnania alebo do prírody.

Štát bude uznávať výsledky antigénových testov z mobilných odberových miest, ktoré sú už teraz zriadené v mestách po celom Slovensku.

Samosprávy cez víkend chystajú v rámci skríningu zriadiť ďalšie odberové miesta.

Takmer všetky online termíny sú obsadené

Po celom Slovensku je v prevádzke približne 250 mobilných odberových miest (MOM), kde dostanú ľudia certifikát.

Na niektoré miesta je potrebné sa objednať vopred cez online systém, iné zasa testujú ľudí cez otváraciu dobu podľa poradia.

Voľné termíny na objednanie cez online systém sa však hľadajú už veľmi ťažko.