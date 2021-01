Poslanec Anderko: Mám človeka s extraligovou licenciou, meno povedať nemôžem

Podmienky a okolnosti nekonkretizoval.

30. jan 2021 o 0:00 Michal Ivan

Prešovský poslanec LUKÁŠ ANDERKO (OĽaNO) predniesol na stredajšom mestskom zastupiteľstve plán, ako dostať investora a s ním aj hokejovú extraligu od septembra na prešovský hokejový štadión. Meno investora zatiaľ prezradiť nechcel.

Napriek tomu už predložil zmenu rozpočtu, v ktorej poslanci odsúhlasili 350-tisíc eur na dovybavenie štadióna pre extraligu.

Poslanca sme sa pýtali, aká je reálna šanca, že extraliga bude v Prešove už od septembra, čo musí preto mesto urobiť, ale aj aké sú záruky, že investor z mesta po roku neodíde.

Aké sú bližšie podmienky a ako by mala vyzerať spolupráca pre príchod extraligového klubu do Prešova?

- Podmienky sú všeobecne dané Slovenským zväzom ľadového hokeja, kde každý štadión musí spĺňať nejaké parametre. Napríklad, videotechnika pre rozhodcov, softvér pre turnikety, šatne a podobne. Ide o hardvér štadióna. Na zastupiteľstve bolo navrhnuté minimum, čo pre extraligu potrebujeme. Samozrejme, sú aj ďalšie veci ako kocka, ale to už nie je nevyhnutné, zväz to nevyžaduje. Ak by sme to chceli robiť v plnej funkčnosti, tak by sme mali celú druhú etapu opráv zimného štadióna dokončiť.

Rokovali ste s nejakým konkrétnym majiteľom klubu?

- Prebehli rokovania s nejakým človekom. Bližšie konkretizovať nemôžem a ani nechcem. Pracujem vo sfére biznisu a tu je dôležité veľmi dobre to načasovať a nerobiť predčasné závery. Nie je to prvoplánová vec, trvalo to niekoľko týždňov s tým, že je to na veľmi dobrej ceste. Momentálne nie je nič uzatvorené, stále je to otvorené a uvidíme, čo bude ďalej postupnými krokmi. Dôležité je si uvedomiť, že peniaze nikomu nedávame a ideme investovať do majetku mesta. Aj v covid kríze všetci ekonómovia tvrdia investujte, zveľaďujte nehnuteľnosti... Je to s výhľadom, že ak štadión pripravíme do septembra do požadovaného štandardu, v podstate je veľmi pravdepodobné, že pritiahneme nejakého partnera s extraligovou licenciou.

Vy ste komunikovali s nejakým konkrétnym človekom, alebo s viacerými ľuďmi?

- Na stole je niečo konkrétne, ale nebudem spresňovať, či je to majiteľ klubu. Je to pre mňa nezvyčajná situácia. Peniaze potrebujeme pre prípravu verejného obstarávania, lebo nemáme veľa času. Preto to bolo také rýchle a nemali sme toľko času na prípravu. Budú sa diať aj ďalšie kroky. Časom sa dozviete viac.

Podmienky investora sú zatiaľ iba vo forme doplnenia infraštruktúry štadióna, aby bol technicky zabezpečený pre extraligu, alebo sú tam aj ďalšie požiadavky ako financovanie a podobne?