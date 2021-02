Komisia na druhý pokus preveruje v prešovskej väznici Lučanského smrť

Chcú vidieť celu i umiestnenie kamier.

1. feb 2021 o 12:10 Michal Frank

Správu aktualizujeme.

PREŠOV. Preverovanie okolností smrti bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského pokračuje.

Súvisiaci článok Lučanského smrť preverí komisia priamo v prešovskej väznici Čítajte

Generál Lučanský zomrel 30. decembra 2020 po pokuse o samovraždu v prešovskom väzenskom ústave.

Už predtým, 13. decembra, si mal po páde poraniť oko o posteľ a bol aj hospitalizovaný.

Smrť Lučanského, ktorý bol vo väzbe pre obvinenie z brania úplatkov, preveruje komisia, ktorej členmi sú aj koaliční a opoziční poslanci.

Oficiálnu komisiu zriadilo ministerstvo spravodlivosti.

Jej členovia už navštívili nemocnicu v Trenčíne, v ktorej bol po prvom zranení Lučanský hospitalizovaný, následne mali prísť do prešovskej väznice.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Kontrola bola pôvodne ohlásená na 15. januára, ale komisia ju odvolala po tom, čo bolo u jedného z jej členov, poslanca Juraja Krúpu z OĽaNO, zistené ochorenie Covid-19.

Členovia komisie museli ísť do karantény, návštevu väznice preložili na prvý február.

V pondelok väčšina z nich navštívila Ústav pre výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Prešove.

Chýbali poslanci Marián Saloň zo Smeru a Róbert Puci z Hlasu.

Poslanci: Máme viacero otázok

„Myslím, že páni poslanci Saloň a Puci zostali doma, pretože boli minulý tždeň v kontakte s nejakým iným pozitívnym poslancom,“ podotkla Denisa Saková (Hlas-SD), bývalá ministerka vnútra, ktorá Lučanského menovala do funkcie policajného prezidenta.

Ona i jej kolegovia boli zvedaví na viaceré okolnosti úmrtia obvineného exšéfa polície.

„Mám viacero otázok, ale nebudem ich riešiť cez médiá. Určite chcem vidieť kamerové záznamy, lebo nie všetky sme videli na ministerstve spravodlivosti. Videli sme len časť. Máme si prehliadnuť aj celu a sme zvedaví na odpovede, ktoré nám príslušníci ZVJS dajú priamo na mieste,“ povedala.

Na uvedené skutočnosti sa chce pozrieť aj poslanec Juraj Krúpa. „Budem sa pýtať aj ľudí, ktorí boli pri tom zásahu, či postupovali tak, ako mali,“ uviedol pred vstupom do priestorov väzenia.

Chcú sa vrátiť do Trenčína

Členom komisie je aj Marian Kotleba (ĽSNS).

Súvisiaci článok Radačovský ukázal nový dôkaz v kauze Lučanského. Nájsť ho mal za stieračmi Čítajte

„Chceme vedieť, ako došlo k tej prvotnej udalosti. Ako to bolo s tým nešťastným posledným dňom pána Lučanského v tejto väznici. Na to sa budeme pýtať, budeme to konfrontovať s kamerovými záznamami, ktoré sme videli. Určite budeme chcieť vidieť priestory, v ktorých sa pohyboval. Budeme sa pýtať riaditeľa väznice na to, že ako to je s tými kamerovými systémami, ako je to s tým percentuálnym pokrytím kamerami, so záznamami, lebo to sú veci, ktoré sme doteraz nemali zodpovedané,“ povedal novinárom Kotleba.

Podľa jeho slov sa ustálilo, že prvá udalosť nebola pokusom o samovraždu. Kotleba očakáva, že po návšteve prešovského ústavu sa budú musieť vrátiť do trenčianskej nemocnice.

Správu budeme aktualizovať o vyjadrenia po skončení návštevy komisie v prešovskej väznici.