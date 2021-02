Prešov plánuje veľké cykloprojekty za 1,2 milióna. Do siete chcú ďalšie kilometre

Uchádzajú sa o eurofondy.

3. feb 2021 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Prešovskí poslanci schválili návrh na podanie žiadosti o nenávratné finančné príspevky.

Jedným z nich bola aj žiadosť o zlepšenie podmienok cyklistickej infraštruktúry.

Cyklosieť by sa onedlho mohla najviac rozšíriť najmä na Sídlisku III.

Projekty za 1,2 milióna eur

Zastupiteľstvo schválilo návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Mesto sa chce uchádzať o eurofondy s projektom - Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej infraštruktúry pomocou organizačných opatrení.

Rozpočet projektu je 1,2 milióna eur, pričom mesto sa má podieľať sumou približne 60-tisíc eur.

Cieľom je hlavne dobudovanie a doplnenie siete cyklistických komunikácií a prepojenie s už existujúcimi cyklotrasami v meste.

Medzi oprávnené aktivity patrí aj doplnenie cyklistickej infraštruktúry (stojany, sčítače cyklistov a pod.).

Navrhované trasy sú na Sídlisku II, Sídlisku III, na sídlisku Sekčov a Ulici 17. novembra.

„Organizačné opatrenia pre cyklistickú infraštruktúru v predmetných lokalitách sú navrhnuté v existujúcom dopravnom priestore, využívajú sa existujúce miestne komunikácie a chodníky, na ktorých sa zriadia nové cyklotrasy, poväčšine s minimálnym stavebným zásahom,“ vysvetľuje dôvodová správa.

Pred podaním žiadosti musí byť schválené spolufinancovanie, platné stavebné povolenie alebo ohlásenie stavebných úprav, vysporiadané musia byť majetkovoprávne vzťahy.

Vzhľadom na to nebudú všetky projekty pripravené do takej miery, aby sa mohli v najbližšej výzve s uzávierkou do 5. februára uchádzať o eurofondy.