Najvyššia nezamestnanosť je v Prešovskom kraji, zhoršila to pandémia

Bez práce je 11,4 percenta ľudí.

3. feb 2021 o 9:52 TASR

PREŠOV. V minulom roku pribudlo v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) takmer 9000 uchádzačov o zamestnanie.

Na začiatku roka mal mieru nezamestnanosti vyššiu ako 13 percent iba okres Kežmarok.

V decembri sa k nemu pridali aj okresy Sabinov, Vranov nad Topľou, Svidník, Medzilaborce a Bardejov, informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.

"Aj vďaka intervencii PSK sú od februára 2020 publikované Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR) štatistiky nezamestnanosti vo forme otvorených údajov (Open Data) až na úroveň obcí. Údaje sú integrované na Geoportále Prešovského kraja. Prostredníctvom týchto údajov a nástrojov pripravil GIS tím na Inštitúte rozvoja PSK analýzu vývoja trhu práce v koronakrízou poznačenom roku 2020," uviedla Jeleňová.

Najhoršie je na tom okres Kežmarok

V marci minulého roka pandémia nového koronavírusu spôsobila podľa jej slov prudký rast nezamestnanosti naprieč celou krajinou.

"Medzi prvým a posledným mesiacom minulého roka došlo na Slovensku k nárastu miery evidovanej nezamestnanosti o takmer 40 percent. Od júla do októbra nezamestnanosť v Prešovskom kraji mierne klesala, v novembri a v decembri však mala opäť stúpajúci trend. Najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti je, rovnako ako pred pandémiou, v Prešovskom kraji a to 11,4 percenta. Z pohľadu tohto ukazovateľa je na tom najhoršie okres Kežmarok so 17,9 percentami, naopak najlepšie okres Poprad so 7,1 percentami," priblížila Jeleňová.

V decembri 2020 dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti hodnotu vyššiu ako 13 percent v šiestich okresoch - Kežmarok, Sabinov, Vranov nad Topľou, Svidník, Medzilaborce a Bardejov.

Tempo rastu miery evidovanej nezamestnanosti medzi januárom a decembrom bolo najväčšie v okrese Sabinov.

Miera evidovanej nezamestnanosti tam stúpla z 9,83 percenta na 16,01 percenta, čo je nárast o 63 percent.

Alarmujúci fakt

V decembri bolo v Prešovskom kraji evidovaných 49 912 uchádzačov o zamestnanie (UoZ), čo je o 8890 UoZ viac ako na začiatku roka.

"Alarmujúcou skutočnosťou je, že v roku 2020 kontinuálne stúpal počet UoZ so zdravotným postihnutím. Kým v januári ich ÚPSVaR evidoval 1469, v decembri ich bolo 1920, čo značí, že táto znevýhodnená skupina obyvateľstva je v dobe pandémie na trhu práce obzvlášť ohrozená," dodala Jeleňová.