Americkú filmovú kaskadérku odchovali letné tábory na východnom Slovensku

Boli to super časy, spomína.

6. feb 2021 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Logan: Wolverine, Dedpool 2, Alita: Bojový anjel či Gemini Man. To je len časť filmov, v ktorých sa objavila.

K nim môžeme prirátať napríklad seriál Agenti S.H.I.E.L.D. alebo známe videohry Mortal Kombat 11 a Star Wars Jedi: Fallen Order.

Americká kaskadérka Thekla hráva superhrdinky, presnejšie za ne zaskakuje ako dablérka, venuje sa viacerým bojovým umeniam, má aj tituly zo svetových šampionátov.

Už podľa prechýleného priezviska možno vytušiť, že má korene na Slovensku.

A skutočne.

Úspešná mladá herečka, športovkyňa, kaskadérka, dablérka Thekla Hutyrová (28) je rodáčkou z Arizony, ale jej mama pochádza z Prešova.

Sama sa kedysi venovala bojovým umeniam a dcéra sa načisto „pomamila“.

No hoci je teda Thekla Američanka pôsobiaca v Hollywoode, na Slovensko chodí rada. V detstve často trávila leto v Prešove, považuje sa aj za Slovenku. Až pominie korona, chce tu prísť znova.

Aj tento rozhovor sme viedli v slovenčine, ktorú ovláda na výbornej úrovni. Aj keď skromne tvrdí opak.

Narodili ste sa v USA, ale vaše korene sú v Prešove. Ako ste sa naučili po slovensky? Cítite spriaznenosť so Slovenskom?

- Narodila som sa v USA, kde som aj vyrastala a žila celý život. Ale rozprávať som sa naučila aj po slovensky, aj po anglicky už od detstva. Doma s rodičmi sme vždy hovorili po slovensky a hrozne si to vážim. Písať som sa veľmi neučila, preto je to trochu horšie s mojou gramatikou. Povedala by som, že mám dosť silný vzťah k Slovensku a hlavne k východnému Slovensku. S mamou som na východné Slovensko chodila každý rok cez leto aspoň na mesiac, už od dvanástich rokov. A chodila som aj do letných táborov. Boli to super časy!

Kedy ste tu boli naposledy?

- Posledných šesť rokov som v Prešove a na Slovensku žiaľbohu nebola. Nie je čas a moja robota je taká, že keď ma zavolajú, tak musím byť pripravená. Aj na poslednú chvíľu, lebo inak zoberú iného človeka a nemôžem si dovoliť stratiť prácu. Ale čoskoro určite pôjdem znovu naspäť na Slovensko.

Do Prešova ste chodievali pomerne často. Čo tu máte najradšej?