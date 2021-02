Bolo ich päť, už je 113. Osada čaká na vojakov a zatvorenie

Hygienička: Aká karanténa, keď v byte žije 15 ľudí.

4. feb 2021 o 12:48 Jana Otriová

SAČUROV. Osadu v obci Sačurov vo Vranovskom okrese strážia policajti.

Na vojakov stále čakajú.

Miera pozitivity na ochorenie Covid–19 tam dosiahla 27,3 %.

Čakajú na vojakov

Výsledkom rokovania okresného krízového štábu v stredu popoludní bolo rozhodnutie uzatvoriť osadu od štvrtkového rána.

„Uzatvorí sa kompletne hermeticky s pomocou policajného zboru a armády. Malo sa tak stať od siedmej ráno. Armáda zatiaľ čaká na rozkaz. Policajti strážia osadu už od stredy, asistovali aj pri testovaní,“ povedal vo štvrtok predpoludním starosta Peter Barát (nezávislý).

„Čakáme na oficiálnu požiadavku od ministerstva vnútra, keďže ide o asistenčné úlohy v prospech policajného zboru. Naši vojaci sú pripravení. Malo by ísť o desiatich vojakov,“ informovala hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.

Dodala, že ak požiadavku dostanú, po podpise náčelníkom generálneho štábu budú vojaci do dvoch hodín na mieste.

Po prvom testovaní len piati

Počas prvého kola celoplošného skríningu sa v osade s približne 750 obyvateľmi prišlo otestovať 458 ľudí.

„Piatim vyšli pozitívne testy. Už vtedy sme sa rozhodli, že na piaty - šiesty deň opäť pretestujeme celú osadu. Výsledkom nedôsledného dodržiavania karantény sa nákaza rozšírila po celej osade. Čísla zo stredajšieho testovania to potvrdili,“ povedal Barát.

Riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou Ľudmila Rosiarová nedodržiavanie karantény potvrdila.

„Aj keď je ťažko karantenizovať v prostredí, kde v jednom byte žije 12 až 15 ľudí,“ povedala.

Opäť budú testovať

Výsledky stredajších testov ukázali, že zo 414 testovaných je až 113 pozitívnych, čo predstavuje 27,3-percentnú mieru pozitivity.

Osada by mala byť podľa starostu uzavretá až do soboty 13. februára.

Opätovné testovanie je naplánované na štvrtok jedenásteho.

Testovať by sa mali všetci obyvatelia osady nad 10 rokov.

O potraviny by nemala byť núdza

Obec podľa Baráta aktuálne rieši zásobovanie obyvateľov drevom, potravinami a liekmi.

„Priamo v osade funguje predajňa potravín a zmiešaného tovaru. Na prístupovej ceste do osady je tiež jedna. Ak ju majiteľ otvorí, mohli by tam po jednom chodievať na nákupy. O potraviny by nemali mať núdzu. Problém je, že mnohí nemajú peniaze, lebo žijú zo dňa na deň,“ spresňuje.

Len mizivé percento obyvateľov dochádza za prácou na miestne družstvo či k súkromníkom.

V zahraničí podľa starostu nepracuje nikto.

Mierny priebeh ochorenia

V obci pôsobia komunitní pracovníci a zdravotná asistentka.

Na členov miestnej občianskej poriadkovej služby sa starosta aktuálne spoliehať nemôže.

„Z ôsmich členov sú siedmi pozitívni. Robíme, čo je v našich silách,“ dodáva.

Priebeh ochorenia Covid–19 nie je u obyvateľov osady ťažký.

„Zatiaľ nie je komplikovaný, ide len o mierny priebeh, aj u starších ľudí,“ hovorí regionálna hygienička Rosiarová.

„Vo štvrtok sme odobrali päť vzoriek na PCR, aby sme diferencovali, či ide o novú mutáciu koronavírusu alebo o pôvodný typ. Čakáme na výsledok,“ dodáva.

Podľa slov prednostu Okresného úradu vo Vranove nad Topľou Alfonza Kobielskeho kompetentní urobili všetko, čo mali.

„Okresný krízový štáb vykonal všetky potrebné koordinačné záležitosti. Ak sa zrealizujú všetky prijaté opatrenia, malo by nastať zlepšenie. My už nič viac urobiť nemôžeme, iba sledovať, ako sa bude vyvíjať situácia a operatívne zaujímať ďalšie stanoviská,“ povedal.