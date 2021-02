Starosta s náramkom dosiahol väčšinu v zastupiteľstve, zvýšili mu plat

Petranik: Moja opozícia dychtí po moci.

8. feb 2021 o 0:00 Michal Frank

VYŠNÝ MIROŠOV. V obci Vyšný Mirošov (okres Svidník) to stále vrie. Na jej čele je starosta Michal Petranik (Smer-SD), ktorý má na nohe monitorovací náramok.

Ten mu bol pridelený súdom za kauzu obchodu s mäsom a DPH. Obvinený je aj v iných prípadoch.

Vo februári bude pokračovať ďalšie pojednávanie na svidníckom súde za zneužitie právomocí verejného činiteľa a ďalšie obvinenia.

Verdikt zatiaľ nepadol, pritom pojednávaní v tejto veci už boli zhruba štyri desiatky.

Netypická samospráva

Momentálne sa vo Vyšnom Mirošove dejú zaujímavé veci.

Počas minulého roka sa za sedem mesiacov neuskutočnilo ani jedno uznášaniaschopné zasadnutie obecného zastupiteľstva (OcZ).

Z rokovaní OcZ chýbajú zápisnice s uzneseniami. Podľa starostu za to môže opozičný poslanec Peter Bochnovič (SaS), ten to považuje za absurdné.

Ďalšia vec je, že poslanec Dušan Cocuľa (SaS) prišiel o poslanecký mandát. Jeho traja kolegovia z obecného zastupiteľstva za SaS tvrdia, že išlo o obštrukcie zo strany starostu, ktoré robil preto, aby ho pozbavil mandátu a ustanovil si tam svojho štvrtého poslanca. Získal tak väčšinu v obecnom parlamente.

Starosta tvrdí, že sa poslancovi, ktorý pracuje v zahraničí, snažil vyjsť v ústrety.

V minulosti už vo Vyšnom Mirošove podobný prípad bol, keď trom poslancom zanikol mandát. Podľa nich protizákonne. Prípad skončil na súde, ale ani v tejto kauze ešte nedošlo k vyhláseniu právoplatného rozsudku.

V dedine tiež riešia zmenky, ktoré dal vystaviť Michal Petranik. Podľa neho je už všetko v poriadku, podľa jeho oponentov tomu nič nenasvedčuje.

Kým starosta Petranik tvrdí, že všetko je v súlade so zákonom, platí prezumpcia neviny a je to zo strany Bochnoviča a ďalších poslancov SaS len politický boj, lebo chcú ovládnuť obec, Bochnovič a spol. tvrdia opak. Podľa nich si Petranik vysvetľuje zákon po svojom a zatiaľ mu to vychádza, lebo súdy sú na neho prikrátke.

Poďme sa postupne pozrieť na to, čo sa vo Vyšnom Mirošove deje, čo tvrdia starosta a opozičný predák.

Nezverejnené zápisnice

Na obecnej stránke nie sú zverejnené všetky zápisnice, ktoré zo zákona zverejnené byť musia.

Starosta Petranik z toho viní poslanca Bochnoviča. Ten v čase, keď bol Petranik vo väzbe, obec riadil.