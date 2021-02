Časopis o poézii vyšiel s prázdnymi stánkami. Stojí za ním Ján Gavura

Biely protest našiel odozvu u umelcov, aj zo slam poetry.

9. feb 2021 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Píše odborné i populárne články, kritiky, básne, preklady, učí a organizuje rôzne podujatia. Na východné Slovensko dotiahol viacero zvučných európskych spisovateľov.

Za svoju tvorbu a vedeckú činnosť získal viacero ocenení.

S Jánom Gavurom sa možno stretnúť všade tam, kde sa na kultúrnom, špeciálne literárnom poli niečo deje.

Literárny vedec, literárny kritik, básnik, vysokoškolský docent Ján Gavura založil pred desiatimi rokmi občianske združenie a vo voľnom čase vydáva časopis o poézii a básnikoch. Najnovšie číslo vyšlo celé s prázdnymi, bielymi stránkami.

Biely protest je reakciou na to, čo sa v súčasnej „dobe covidovej" deje v oblasti kultúry. Postupne sa k nemu hlási viacero umelcov.

V rozhovore pre Korzár povedal popradský rodák, žijúci vo Finticiach pri Prešove, nielen o Bielom proteste, ale aj o tom, ako je na tom v súčasnosti slovenská kultúra.

Vaše občianske združenie je vydavateľom časopisu o poézii a básnikoch Vertigo. Najnovšie číslo vyšlo s bielymi stránkami. Posolstvo je zrejmé, ale aj tak by nás zaujímalo, čo ste týmto konceptom sledovali?

- Časopis Vertigo vychádza päťkrát ročne. Štyri razy podľa ročných období a ako bonus v závere roka vychádza jedno osobitné číslo aj s vlastným dizajnom. V čísle Špeciál, ako ho nazývame, sa pozeráme na niečo výnimočné, netypické, napríklad na vizuálnu poéziu, básne pre deti a podobne.

Rok 2020 bol z globálneho hľadiska jedným z najťažších a zároveň kultúra sa stala jednou z najviac skúšaných oblastí spoločenského života. Pochopiť by sa dalo, keby spoločnosť nakrátko pozabudla na dôležitosť kultúry a umenia, nepochopiteľné však bolo, že ani inštitúcie, ktoré to majú v pracovnej náplni, nerobili pre kultúru dlho nič proti devastačným dôsledkom pandemickej krízy. Vertigo Špeciál, pod názvom Biely protest, vyšlo súbežne so štandardným číslom Vertiga.

Keď sa tie dve čísla dajú vedľa seba, vynikne, o koľko čitateľ prichádza, keby namiesto popísaných stránok boli všade prázdne biele strany. Prišiel by napr. o básne posledného žijúceho lužickosrbského básnika, o eseje o umení, nové básne našich významných aj začínajúcich autorov, o preklady, rozhovory s autormi či recenziami nových kníh.

Prečo Biely protest?

- Uvedomujeme si, že farebnosť má svoju symboliku. A pre nás biela farba bola symbolom nevinnosti a príležitosti voľný priestor zaplniť. To sa napokon deje interaktívnou formou, pretože na výzvu bieleho protestu nám čitatelia a záujemcovia píšu svoje názory, úvahy, básne, fotografie a celkovo vyjadrujú podporu nielen nám, ale aj samým sebe, lebo kultúrne inštitúcie, ako sú literárne časopisy, to robia hlavne kvôli ľuďom a v mene kultivovania humanizmu.

V minulosti sa stalo, že vyšiel v novinách komentár bez písmen, či celé predné novinové strany prázdne. No s tým, že by vyšiel celý špecializovaný umelecký časopis bez akéhokoľvek textu a obrazu, sme sa ešte nestretli. Inšpirovali ste sa niekde, alebo to bol originálny nápad?

- Nápadov ako využiť absenciu niečoho na to, aby sa poukázala dôležitosť chýbajúceho obsahu, bolo v dejinách viacero. Knihy aj obrazy s bielou plochou sa raz za čas objavujú aj teraz. Náš časopis dostal sankciu za nedodržanie triviálnej časti zmluvy, čo spôsobilo takmer 10-mesačné omeškanie vydania. Hrozilo tiež, že časopis zanikne. Táto strašidelná a nesmierne živá predstava nám vnukla myšlienku, či kultúra a časopis ako Vertigo naozaj nikomu nechýba, či nie sme náhodou na takej periférii, že sa o nás netreba ani rozprávať.