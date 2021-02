V Prešove otvorili všetky školy. Na prvý stupeň nenastúpilo takmer tisíc detí

Záujem o škôlku je polovičný.

8. feb 2021 o 16:06 Michal Ivan

PREŠOV. V Prešove sa od pondelka otvorili všetky materské a základné školy pre žiakov prvého stupňa v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Okrem toho boli otvorené aj 2 z 3 základných umeleckých škôl.

Do materských škôl nastúpila polovica detí

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove nevydal rozhodnutie o zatvorení materských ani základných škôl na území mesta, ktoré predchádzalo zatvoreniu škôl v iných samosprávach.

Prešov sa nachádza v II. stupni varovania, pričom väčšina slovenských okresov sa nachádza v horšom, teda III. stupni.

Radnica tak postupovala v zmysle manuálu ministerstva školstva – Návrat detí do škôl 2021.

„8. 2. 2021 nastúpilo do 12 základných škôl 2 351 žiakov 1. stupňa z celkového počtu 3 269, čo predstavuje 71,91 %. Do 20 materských škôl nastúpilo 1 348 detí z celkového počtu 2 499, čo predstavuje 53,94 %," informuje hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.

Prešov má v zriaďovateľskej pôsobnosti 20 materských škôl a 12 základných škôl.

Žiaci druhého stupňa ZŠ pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.

Žiaci, ktorí nenastúpili, majú ospravedlnenú absenciu

„V rámci 12 ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov nenastúpili 2 pedagógovia, ktorí sú momentálne v domácej karanténe a 1 nepedagogický zamestnanec, ktorý je na neplatenom voľne. Za každého z nich je zabezpečené zastupovanie. Všetci ostatní zamestnanci základných škôl sa pri príchode do zamestnania preukázali potvrdením o negatívnom teste,“ vysvetľuje hovorca mesta Vladimír Tomek.

V rámci 20 MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov nastúpili všetci zamestnanci podľa platných epidemiologických pravidiel.

V zmysle manuálu majú všetci žiaci prvého stupňa, ktorí sa nezúčastnili na vyučovaní, ospravedlnenú absenciu.

„Týmto žiakom budú zasielané úlohy z učiva preberaného v škole, podobne ako je to zaužívané počas choroby dieťaťa. S ohľadom na aktuálnu situáciu budú riaditelia jednotlivých škôl voči rodičom žiakov, ktorí po 8. 2. 2021 zostali doma, čo najviac ústretoví. Povinnosťou každého zákonného zástupcu však zostáva zabezpečiť kontakt so školou v súvislosti so vzdelávaním dieťaťa,“ dodáva Tomek.