Prešovský cintorín je klenotom v architektúre, oceňujú ho aj v zahraničí

Jedno nadnárodné ocenenie už získal.

9. feb 2021 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. V prebiehajúcom ročníku Ceny Európskej únie za súčasnú architektúru - Mies Van Der Rohe, ktorá je všeobecne považovaná za najprestížnejšie ocenenie za architektonickú tvorbu na starom kontinente, je nominovaných 449 prác z 279 miest v 41 krajinách.

V tomto ročníku EU Mies Award 2022 bolo nominovaných šesť diel zo Slovenska, medzi nimi aj mestský cintorín v Prešove na sídlisku Šváby.

Projekt z dielne Prešovčanov, rodiny Macejkovcov, už jedno nadnárodné ocenenie získal.

Nominácia v architektúre v európskom meradle

Diela boli nominované nezávislými odborníkmi, národnými profesijnými organizáciami a poradným výborom.

Diela za Slovensko nominujú Slovenská komora architektov a dvaja nezávislí experti, menovaní Nadáciou Miesa van der Rohe.

Do súťaže sa nie je možné prihlásiť, výber je založený na nomináciách, ktoré vyberajú autority z jednotlivých krajín.

O to viac si nomináciu cenia autori projektu cintorína na sídlisku Šváby - Andrea Macejková, Miro Macejko a syn Adam Macejko.

„Už len tá nominácia je taká, ako keby ste boli nominovaný na Oscara. Tam sa nemôžete prihlásiť, prihlásiť vás môžu iba odborníci, ktorí si vás všimnú. Nie je to o osobnej aktivácii, ale o odbornej verejnosti, ktorá si vás všimne a dostanete sa do úzkeho výberu. Je to celoeurópska záležitosť. Nič prestížnejšie v Európe nemáme a tento rok je tam nominovaných spolu šesť diel. Je to značka toho, že slovenská architektúra sa dostáva do svetového obrazu,“ hovorí Adam Macejko.

Na projekte spolupracovali aj Marek Tkáčik a Martin Marušinec.

Na cintoríne vzniklo aj jazierko

Myšlienkou bolo vytvoriť nielen pietne miesto posledného odpočinku, ale aj park, ktorý pre blízke sídlisko chýba.