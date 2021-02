Dobrovoľní hasiči sú na plošnú dezinfekciu pripravení, pomáhajú pri testovaní

Činnosť zboru pribrzdili opatrenia.

14. feb 2021 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) mesta Prešov sa do pozornosti širšej verejnosti dostal po výbuchu bytovky na Mukačevskej 7 v decembri 2019.

Na ich pomoc zareagovalo aj ministerstvo vnútra a po tejto tragickej udalosti odovzdalo dobrovoľným hasičom nové zásahové vozidlo.

V súčasnosti je pre dobrovoľných hasičov hlavnou náplňou boj proti koronavírusu.

„V nedávnej minulosti nás potrápili popadané stromy v Prešove. No jednoznačne dominuje Covid-19. Príprava a pomoc s celoplošným testovaním, skríningom. Obnáša to administratívne činnosti, dezinfekciu, rozvoz materiálu,“ povedal pre Korzár veliteľ DHZ mesta Prešov Branislav Obal.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Do popredia išiel Covid-19

V minulom roku absolvovali dovedna viac ako 50 zásahov, vrátane boja proti pandémii.

Súvisiaci článok Dobrovoľní hasiči sa zastali profesionálov: Odviedli skvelú prácu Čítajte

„Začalo sa to všetko Mukačevskou. Už sa zdalo, že sa to všetko spamätá a do toho prišiel covid. Či už obmedzenia, alebo dezinfekcie po meste či celoplošné testovania. Do toho špeciálne opatrenia, keď sa ide na výjazd, používanie ochranných pomôcok, dezinfekcia všetkej techniky,“ uviedol Obal, ktorý by si už tiež radšej želal výpomoc hasičov pri kultúrnych akciách: „V porovnaním s tým, čo je, to bol zlatý relax.“

Opatrenia obmedzili aj bežný chod zboru.

Pri výcvikoch a tréningoch mohla byť skupinka maximálne piatich ľudí plus inštruktor, momentálne je problém aj to.