Vedľa polície jedia v reštaurácii. Majiteľka to priznáva, policajti nič nezistili

Inde slúžili omše, až kým neprišla hygiena.

11. feb 2021 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Podnety na porušenia opatrení sa na Slovensku množia.

Novinári pred niekoľkými dňami upozornili na omše v obci Haligovce (okres Stará Ľubovňa).

Otvorené boli aj vnútorné priestory prešovskej reštaurácie, kde zákazníci konzumovali obedy priamo v prevádzke.

Podľa polície môže dostať pokutu nielen prevádzka, ale aj zákazník.

Čitateľka: Ľudia tam jedia, sedia za stolmi

Do redakcie nám prišiel podnet na opakované porušenia pravidiel otvorenou prevádzkou v Prešove.

Pritom krajské riaditeľstvo polície sa nachádza len niekoľko desiatok metrov od tejto reštaurácie.

„Ľudia tam chodia jesť, sedia za stolmi, je tam obsluha. Určite by som ako prvú informovala políciu, ale keďže krajské riaditeľstvo sa nachádza na Štúrovej 7, predpokladám, že o tom dávno vedia a absolútne im to neprekáža. Vedľa reštaurácie je vždy plné (jej súkromné) parkovisko a už len to by malo byť minimálne podozrivé, ale nikto to nerieši. Funguje to tam takto už dlhodobo. Nie je to fér voči ostatným reštauráciám," opisuje situáciu čitateľka.

V reštaurácii sme sa boli pozrieť aj osobne v stredu okolo poludnia.