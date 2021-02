Primárka infektológie: V poľných nemocniciach by u nás nemal kto ošetrovať

Hodnotí súčasnú situáciu v Prešove.

12. feb 2021 o 0:00 Lenka Haniková

„Pôvodné infektologické pracovisko tak, ako bolo v Prešove nadizajnové, by takýto nával pacientov a práce nezvládlo,“ hovorí o súčasnej pandemickej situácii v prešovskej Fakultnej nemocnici J. A. Reimana primárka infektologického oddelenia NATAŠA ŠPILÁKOVÁ. Lôžok je síce v Prešove stále dosť, pätina pacientov s koronavírusom je však preložených z Košického kraja, kde je ľudí s koronavírusom podstatne viac.

Situácia s koronavírusom na Slovensku sa stále zhoršuje. V stredu sme mali už 15 čiernych okresov, v nemocniciach rekordný počet pacientov, opäť viac ako sto mŕtvych. Čím si to môžeme vysvetliť?

- Závisí to najmä od toho, ako sú u nás nastavené protipandemické opatrenia a najmä to, ako sú dodržiavané. Druhá vec je, že sa u nás objavila britská mutácia, ktorá je viac nákazlivá ako pôvodná verzia koronavírusu. V súčasnosti je omnoho ľahšie ochorieť.

Sú kroky našej vlády správne, je užitočné toľko testovať, alebo by sme sa mali skôr sústrediť na dodržiavanie prísneho lockdownu a izoláciu?

- Na to, aby boli akékoľvek opatrenia funkčné, by mali spĺňať niekoľko predpokladov – musia byť jednoduché, zrozumiteľné a vymožiteľné. V tom je aj odpoveď na vašu otázku, ako sa dívam na to, čo sa s opatreniami u nás deje.

Sú podľa vás opatrenia u nás zrozumiteľné?

- Vy to tak vidíte?

V súčasnosti sa na Slovensku najviac hovorí o šírení britskej mutácie koronavírusu. Čo vieme o mutovaní vírusov?

- Je to ich bežná vlastnosť. Dochádza pri tom k čiastočnej zmene genetického materiálu. Mutácie bývajú často veľmi bezvýznamné, ale niekedy môžu zmeniť vlastnosť vírusu a v tomto prípade je viac nákazlivý. Nemá vyššiu úmrtnosť, ale je omnoho ľahšie ho dostať. Okrem britskej existujú aj juhoafrická alebo brazílska mutácia, ale tie zatiaľ u nás nie sú.