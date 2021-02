Prešovčan autom narazil do mestského policajta, ktorý riešil jeho priestupok

Stál na mieste so zákazom zastavenia.

11. feb 2021 o 12:14 Martin Belej

PREŠOV. Za zločin útoku na verejného činiteľa okresný prešovský vyšetrovateľ obvinil 47-ročného Mareka.

O prípade informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

V pondelok, pár minút po deviatej ráno, kontrolovali mestskí policajti autá na Sládkovičovej ulici v Prešove, kde je zakázané zastavenie vozidiel.

Dokumentovali zistené priestupky, keď k nim prišiel Marek a potvrdil, že je vodičom jedného z áut, ktoré stálo v zákaze.

Policajti vyzvali muža, aby sa preukázal dokladmi, ten však reagoval prekvapujúco.

„Nasadol do vozidla na miesto vodiča, naštartoval auto a chcel ho údajne preparkovať, pričom narazil do lýtka a do kolena jedného z členov hliadky. Policajt v tom čase stál k vodičovi chrbtom a dokumentoval iného priestupcu. Policajt sa po náraze otočil a vyzval vodiča, aby zastavil vozidlo, no ani opakované výzvy vodič nerešpektoval a z miesta odišiel," opísala hovorkyňa.

Mestský policajt utrpel zranenie ľavej nohy, ktoré si vyžiadalo lekárske ošetrenie s doposiaľ neznámou dĺžkou liečenia.