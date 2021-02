Bochňa ako riaditeľ osvety skončil. Prirovnal to k 50. rokom, hovorí o sprisahaní

Župní poslanci svojho kolegu nepodržali.

15. feb 2021 o 16:37 Michal Frank

PREŠOV, BARDEJOV. Župan Milan Majerský (KDH) navrhol odvolať riaditeľa Hornozemplínskeho osvetového strediska (HOS) v Bardejove Juraja Bochňu.

Dôvodom boli výsledky kontroly, ktorú v stredisku vykonal Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR.

Po emóciami nabitej rozprave počas pondelkového online zasadnutia krajského zastupiteľstva sa väčšina poslancov priklonila na stranu predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a Juraja Bochňu odvolala.

Samotný Bochňa je tiež nezávislým poslancom zastupiteľstva PSK a prihlásil sa do diskusie.

Postup svojho odvolania prirovnal ku komunistickým procesom v 50. rokoch 20. storočia.

Povedal tiež, že ak by ako riaditeľ HOS zotrval vo funkcii do konca marca 2021, uviedol by do praxe opatrenia, ktoré vyplynuli z kontroly NKÚ SR a rezignoval by.

Zastalo sa ho viacero kolegov, iní - a tých bola väčšina - sa však priklonili k Majerského návrhu na odvolanie.

Majerskému nedvíhal telefón

„Dal som mu šancu. Nedvíhal mi telefón, nemohol som sa mu dovolať. Stále sa ozýval poľský operátor. Beriem, že bol na dovolenke, ale keď svojmu zriaďovateľovi ani nezavolá späť, to je naozaj trochu čudné,“ povedal župan Majerský.

„Druhá vec je, že nám nebol schopný doručiť správu z kontroly, stále sa vyhováral. Až sme si ju museli vyžiadať od NKÚ cez 211-ku, zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Už to je na pováženie.“

Podľa jeho slov Juraj Bochňa ako riaditeľ HOS stratil jeho dôveru.

„Jediná moja možnosť, ako môžem konať, je dať návrh na odvolanie. Ďalej je to na vašom svedomí,“ povedal poslancom.

Označil to za päťdesiate roky

Kamera si vyhliadla poslanca Juraja Bochňu, ktorý nesúhlasne krútil hlavou.

Poprel telefonáty so županom. Uviedol, že o spis ho z úradu požiadali 18. 1., pričom im odpísal, a „27. 1. sme poslali v plnom znení správu NKÚ“.

Riaditeľ HOS povedal, že išlo o tretiu hĺbkovú kontrolu v HOS, po kontrole PSK a vládnom audite.

Obe podľa neho skončili bez zistenia pochybení.

„Sú tu súvislosti, ktoré nápadne pripomínajú nie predchádzajúce volebné obdobie, ale 50. roky minulého storočia,“ vyjadril sa Bochňa.