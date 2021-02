Pohrebné služby v Prešove zatiaľ pochovávať stíhajú

Problém môže prísť, ak košické krematórium prestane stačiť.

17. feb 2021 o 16:41 TASR

PREŠOV. Pohrebné služby v Prešove situáciu v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19 a počtom zosnulých zvládajú.

Skomplikovať sa to môže, ak nebude kapacitne stačiť krematórium v Košiciach.

„Zvládame všetko potrebné ohľadom pohrebov. Nevidíme nejaký extrémny rozdiel v počte úmrtí. Máme vystavané súkromné chladiace zariadenie, takže máme dostatočné kapacity na to, aby sme to všetko pokryli a zvládli tak, ako sa patrí. Týždenne realizujeme 15 rozlúčok v priemere, z toho traja až piati sú zosnulí na Covid-19," uviedol spoločník pohrebnej služby Barezio Dominik Varga.

Prikúpili chladiarenský box

Podľa konateľa spoločnosti Glória Jozefa Kovalčíka je situácia o trocha zložitejšia a pohrebov je viac, zatiaľ však všetko stíhajú.

„Snažíme sa na termíne pohrebu dohodnúť s pozostalými. Musia sa robiť kompromisy, ale stíhame to zatiaľ, nie je to až tak na hrane. Máme vlastné chladiace zariadenie s kapacitou 22 miest. V januári sme prikúpili chladiaci box k nášmu zariadeniu. Informácie zo západného a stredného Slovenska boli v januári hrozivé, tak sme sa pre istotu vybavili ďalším chladiacim zariadením," povedal Kovalčík s tým, že kapacitu majú v priemere naplnenú na polovicu.

Ako ďalej uviedol, aj keby sa počet pohrebov zvyšoval, mali by to kapacitne zvládnuť.

„Samozrejme, sú tu isté ohľady, ako je napríklad vyťaženosť krematória v Košiciach, kde vozíme zosnulých. Keď už kapacitne nebudú stíhať a celý reťazec padne, tak možno by to mohol byť problém, ale to by muselo prísť k nejakej veľmi kritickej situácii," dodal Kovalčík.

