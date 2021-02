Zjazdovky v Medvedí sú prázdne. O pár kilometrov ďalej sa však Poliaci lyžujú

Jednu upravili aspoň pre sánkarov.

25. feb 2021 o 0:00 Ľubomír Lehotský

Svah v obci Medvedie je prázdny, no v neďalekej obci Chyrova na poľskej strane sa lyžuje už dva týždne. (Zdroj: Ľubomír Lehotský)

MEDVEDIE. Ani jarné prázdniny a priaznivé snehové podmienky nerozhýbali vleky v lyžiarskom stredisku Medvedie (okres Svidník), ktoré je kvôli protiepidemickým opatreniam pre verejnosť stále zatvorené.

Súvisiaci článok Vleky z kraja pod Duklou miznú. V Medvedí lyžovačku držia nadšenci Čítajte

Napriek veľkým investíciám pred zimnou sezónou si už v tomto roku, s vysokou pravdepodobnosťou, v stredisku na poľsko-slovenskej hranici nezalyžujú.

„Máme ideálne podmienky - v noci mráz, cez deň slniečko a aj osem stupňov nad nulou. Úžasné podmienky na lyžovanie a nezabudnuteľné prázdniny. Pri takomto počasí by nám mali zjazdovky vydržať minimálne do polovice marca, no už neverím na zázrak,“ hovorí Juraj Červák (Most-Híd), starosta obce Medvedie a prevádzkovateľ strediska v jednej osobe.