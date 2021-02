Parkovanie v Prešove: Nerezidenti boli zvýhodnení, v centre platili minimum

Poslanci zvýšili poplatky.

24. feb 2021 o 13:19 Michal Ivan

PREŠOV. Prešovskí poslanci rokovali o zmenách všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Prešov o dočasnom parkovaní motorových vozidiel.

Medzi nimi riešili aj možnosť zavádzať platené parkovanie v zónach postupne po jednotlivých parkoviskách či pravidlá pre návštevnícku kartu.

Novinkou je i zvýšenie poplatku na miestach pre rezidentov.

Paradoxne boli doposiaľ zvýhodnení nerezidenti, ktorí mohli parkovať v centre mesta za minimálny poplatok.

Spoplatňovať môžu parkoviská v zóne postupne

Poslanci odhlasovali zavedenie nových pravidiel plateného parkovania doposiaľ len pre prvé dve zóny.

Od januára tak ostali štyri parkoviská, na ktorých sa ešte v decembri platilo, pre vodičov zdarma, lebo sú mimo tých zón.

Znamenalo to výpadok príjmu z parkovacích automatov, napríklad za rok 2019 bol príjem z tých štyroch parkovísk spolu približne 40-tisíc eur.

Primátorka to označila na januárovom zastupiteľstve za chybu, rovnako ako nedostatok parkovacích automatov.

„Zmenou prevádzkovateľa parkovania sa nemalo zmeniť to, že niektoré platené parkovisko vypadne zo zoznamu,“ povedala na januárovom zastupiteľstve.

Radnica v januári navrhla, aby poslanci schválili spoplatnené parkovanie na parkoviskách Partizánska, Bayerova a Dostojevského (v zóne č. 4) a na parkovisku na Čapajevovej ulici (zóna č. 6).

Šéf odboru dopravy Viliam Majda priznal, že je to riešené na hrane VZN a viacerí poslanci kritizovali, že je to v rozpore s nariadením.

Preto radnica prišla aj so zmenou nariadenia, aby to bolo jasne zadefinované, čo poslanci v rámci zmien schválili.

Po novom sa už nemusí zóna spustiť po schválení poslancami ako celok, ale možné je zaviesť nové pravidlá a spoplatniť len niektoré parkoviská z celej zóny.

Zvýhodnení boli nerezidenti

Poslanci sa zaoberali aj pripomienkami občana, ktorý upozornil, že v centre mesta sa dá na rezidentských miestach parkovať za minimálny poplatok, teda 20 centov na hodinu aj pre nerezidentov.

Celodenné parkovanie na niektorých parkovacích miestach tak od januára na Baštovej (24 parkovacích miest) alebo Konštantínovej ulici (27 parkovacích miest) stojí jedno euro.

Vodič však musí zaparkovať na vyhradených miestach pre rezidentov v čase od 8. do 16. hodiny, čo sa nepáči rezidentom, keďže tieto miesta sú takto automaticky počas dňa vždy obsadené.

Hneď vedľa rezidentských miest sa pritom nachádzajú parkovacie miesta v tarifnom pásme B, kde stojí jedna hodina parkovania 70 centov.

„Keď už chce mesto umožniť parkovanie v čase 8. do 16. hodiny aj pre nerezidentov, tak to musí byť cenovo najdrahšie (navrhujem aspoň 1,3-násobok najdrahšieho parkovania v blízkosti), aby sa táto možnosť využívala ako posledná,“ píše sa v pripomienke.

Menili sa ceny na miestach pre rezidentov od 8. do 16. hodiny

Dopravná komisia tento nápad podporila, avšak navrhovaná cena sa im zdala privysoká.

Šéf dopravnej komisie Rastislav Mochnacký (KDH) preto dal pozmeňujúci návrh, ktorý poslanci následne schválili.

Na rezidentských miestach na sídliskách sa bude platiť 20 centov za každú začatú hodinu v zónach 7 až 17 s maximálnou dennou sadzbou jedno euro.

Zmeny v poplatkoch nastanú v centrálnej mestskej časti v zónach 1 až 6 v čase od 8. do 16. hodiny.

V zóne číslo 1 sa bude na rezidentských miestach platiť 80 centov za každú začatú hodinu (maximálna sadzba 6,4 eura za deň).

Aktuálne sa to týka napríklad rezidentských parkovacích miest označených modrou dopravnou značkou na Baštovej a Konštantínovej ulici.

V zónach číslo 2, 3, 4, 5 a 6 bude po novom stanovený poplatok 50 centov za hodinu (maximálna denná sadzba 4 eurá na deň).

Keďže spoplatnené parkovanie je zatiaľ zavedené len v zónach č. 1 a 2, 50-centový poplatok na rezidentskom mieste sa dotkne parkovacích miest zatiaľ len v časti Táboriska.

„Rezidenčná zóna bola výhodná pre nerezidentov. Tí mali veľmi výhodné parkovanie za 20 centov na hodinu. Jasné, že nešli nerezidenti parkovať do centra mesta. Auto si skúsili dať do rezidenčnej zóny, ako napríklad vnútrobloky na Baštovej ulici. Táto zmena chce vyhovieť rezidentom, aby boli zvýhodnení oni,“ podporila navrhované zmeny poslankyňa Janette Langová (nezávislá).

Návštevnícku kartu budú môcť získať aj Prešovčania bez auta

V návrhu bola schválená aj zmena vydávania parkovacej karty - Návšteva zóny.

Tá sa doposiaľ mohla vydávať len pre rezidenta zóny, teda Prešovčana, ktorý vlastní auto a má kúpenú rezidentskú kartu.

Po novom bude karta Návšteva zóny vydávaná na byt, teda aj pre napríklad starších ľudí, ktorí nevlastnia auto.

Napraviť sa tak má to, že doposiaľ im nemohla byť vydaná návštevnícka karta.

Karta bude vydávaná na obdobie jedného roka.

„Žiadateľ musí mať trvalý pobyt v meste Prešov v rozsahu 120 hodín ročne, ak je na byt vydaná aspoň jedna rezidentská parkovacia karta, a 170 hodín ročne v prípade, ak na daný byt nie je vydaná žiadna rezidentská karta. Návšteva za hodinu parkovania od 16.00 h do 8.00 h zaplatí 20 centov za hodinu, maximálne však jedno euro," uvádza radnica v dôvodovej správe.

Návštevnícka karta bude vydávaná pre toho, kto býva v zóne a parkovné bude platiť návšteva, ktorá prichádza do bytu prostredníctvom aplikácie.

„Bude to prebiehať tak, že ten, kto bude chcieť parkovaciu kartu Návšteva zóny, požiada úrad o vydanie karty, zaregistruje sa do systému a vyhodnotí, či má trvalý pobyt v meste Prešov a následne na základe karty, či je rezident alebo nie, dostane počet hodín na rok pre danú návštevu. Návšteva, keď príde, zaregistruje sa na parkovaciu kartu. Do prevádzkového poriadku doplníme, aký čas je potrebný na registráciu parkovania. Pripájať sa bude na návštevnícku kartu, ktorá má identifikátor,“ povedala referentka z odboru dopravy Darina Sýkorová.

Aplikácia sa musí ešte dopracovať, podľa vyjadrení by to malo trvať 4 až 6 týždňov.

Zľavu pre rezidentov je možné uplatniť len cez aplikáciu

Schválená bola aj zmena, že zľavu zo základnej sadzby parkovného v tarifných pásmach B, C, D, R a N na prvú hodinu parkovania, zakúpenú prvýkrát v jeden deň, je možné uplatniť len cez aplikáciu.

Dôvodom je, že aplikácia je prepojená s trvalými pobytmi obyvateľov mesta registrovanými na Mestskom úrade v Prešove.

Zľava zo základnej sadzby parkovania na maximálne jednu hodinu pre držiteľa rezidentskej karty je 50 percent.