Dajú mopy sestrám? Nemocnicu v Prešove nemá kto upratovať, riaditeľ vyhodil firmu

Pandémia vrcholí, Hopos musí prepúšťať.

1. mar 2021 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove má problém. Od prvého marca ju nemá kto upratovať.

Nový riaditeľ Ľubomír Šarník sa rozhodol nepodpísať zmluvu s firmou, ktorá vyhrala verejnú obchodnú súťaž a nemocnicu upratuje prakticky už od roku 1989.

Firma stiahla svoje stroje a ľudí, pričom je pravdepodobné hromadné prepúšťanie jej zamestnancov.

Vedenie nemocnice podľa našich informácií nemá plán B a za upratovaciu firmu náhradu nemá.

Z troch nezávislých zdrojov z prostredia nemocnice sme sa dozvedeli, že nemocnicu majú podľa návrhu riaditeľa od pondelka upratovať samotné zdravotné sestry a ďalší personál. To všetko v čase vrcholiacej pandémie ochorenia Covid-19.

Samotný riaditeľ na naše otázky napriek urgenciám neodpovedal. Stanovisko nemocnice zverejníme hneď po jeho doručení.

FNsP je štátnou príspevkovou organizáciou spadajúcou pod rezort zdravotníctva.

Ani ministerstvo na vzniknutú situáciu nereagovalo.

Šarník je v kuloároch považovaný za chránenca ministra Mareka Krajčího (OĽaNO), vo funkcii je poverený od začiatku júla minulého roka, menovaný bol krátko pred Vianocami.

Poslanec Kanuščák: Je to veľký problém

Kto zabezpečí upratovanie operačných sál, ambulancií a ďalších nemocničných priestorov? Táto otázka nie je len interným problémom prešovskej FNsP, ale prekročila už aj jej brány.

Obavy majú sestry, ktoré tvrdia, že v tejto vypätej situácii im pribudnú ďalšie povinnosti s upratovaním. Obavy majú pacienti, ako tento problém ovplyvní zdravotnú starostlivosť.

„Za normálnych okolností je to problém, teraz to môže byť veľký problém,“ hovorí krajský poslanec Jozef Kanuščák (SaS), ktorý situáciu tiež sleduje so znepokojením.

FNsP nepatrí pod župu, ale pod štát, týka sa však pacientov z tohto regiónu.